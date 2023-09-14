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В Киев прибыл старший представитель ревизоров Пентагона

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Для налаживания взаимодействия в Киев прибыл старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине.
В Киев прибыл старший представитель ревизоров Пентагона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управления.

«Старший представитель управления генерального инспектора Министерства обороны по стране теперь в американском посольстве на Украине», — говорится в заявлении.

Утверждается, что специалист прибыл на Украину, чтобы провести проверку данных о завышении цен отправленной Соединёнными Штатами Киеву военной помощи.

Ранее газета Politico писала, что представитель Евросоюза заявил, что Украина является очень коррумпированной страной.

Также кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами подчеркнул, что заявления американских властей о том, что деньги и оружие для Вооружённых сил Украины пристально отслеживаются, являются неправдой.

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