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Рамасвами: власти США нечестны в том, что деньги и оружие для ВСУ отслеживаются

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами подчеркнул, что заявления американских властей о том, что деньги и оружие для Вооружённых сил Украины пристально отслеживаются, являются неправдой.

Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Как отметил политик, информацию в американских СМИ о жёстком контроле за предоставляемой ВСУ помощью можно назвать шуткой.

Рамасвами добавил, что утверждения Вашингтона о том, что все отправляемые Киеву деньги пристально отслеживаются, являются «глубоко нечестными».

Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц представил резолюцию, которая содержит предписание Пентагону раскрыть детали присутствия военных США на Украине.

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