Рамасвами: власти США нечестны в том, что деньги и оружие для ВСУ отслеживаются
Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).
Как отметил политик, информацию в американских СМИ о жёстком контроле за предоставляемой ВСУ помощью можно назвать шуткой.
Рамасвами добавил, что утверждения Вашингтона о том, что все отправляемые Киеву деньги пристально отслеживаются, являются «глубоко нечестными».
Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц представил резолюцию, которая содержит предписание Пентагону раскрыть детали присутствия военных США на Украине.