Конгрессмен Гетц предложил потребовать у Пентагона подробности о военных США на Украине

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц представил резолюцию, которая содержит предписание Пентагону раскрыть детали присутствия военных США на Украине.

Отмечается, что в резолюции есть предписание президенту США Джо Байдену передать палате представителей копии документов о намеченной военной помощи для Украины.

«Кроме того, резолюция предписывает министру обороны Ллойду Остину раскрыть количество военных, размещенных на Украине без разрешения конгресса, включая специальные силы», — говорится в сообщении на сайте Гетца.

Если резолюция будет принята, то её будет необходимо исполнить в течение двух недель.

16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.