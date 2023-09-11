Politico: в ЕС считают Украину «очень коррумпированной страной»

Представитель Евросоюза заявил, что Украина является «очень коррумпированной страной». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата.

Сообщается, что отчёты ЕК о прогрессе кандидатов в члены Евросоюза в выполнении условий для присоединения к блоку, вероятно, будут представлены позднее на фоне украинского кризиса.

Дипломат отметил, что ЕС хочет дать Украине позитивный знак, однако предложение украинского президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене на период действия военного положения может послать «ложный сигнал». Также он назвал Украину «очень коррумпированной страной».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит обыски из-за коррупции при восстановлении объектов энергетики.