СБУ проводит обыски из-за коррупции на восстановлении объектов энергетики

СБУ начала проведение более 20 обысков в ряде регионов Украины.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», спецслужбы страны проводят обыски в рамках расследования коррупции на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил о проходящих в его доме обысках по решению Шевченковского суда украинской столицы.

Политик назвал происходящее «цирком абсурда» и обвинил «центр» в начале «политического шоу-сезона».