СБУ проводит обыски из-за коррупции на восстановлении объектов энергетики
- AFP
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Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», спецслужбы страны проводят обыски в рамках расследования коррупции на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил о проходящих в его доме обысках по решению Шевченковского суда украинской столицы.
Политик назвал происходящее «цирком абсурда» и обвинил «центр» в начале «политического шоу-сезона».