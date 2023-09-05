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СБУ проводит обыски из-за коррупции на восстановлении объектов энергетики

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СБУ начала проведение более 20 обысков в ряде регионов Украины.
СБУ проводит обыски из-за коррупции на восстановлении объектов энергетики
  • AFP
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», спецслужбы страны проводят обыски в рамках расследования коррупции на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил о проходящих в его доме обысках по решению Шевченковского суда украинской столицы.

Политик назвал происходящее «цирком абсурда» и обвинил «центр» в начале «политического шоу-сезона».

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