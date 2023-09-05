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Мэр Чернигова Ломако сообщил об обысках у себя дома

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Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил о проходящих в его доме обысках по решению Шевченковского суда украинской столицы.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», сам чиновник назвал происходящее «цирком абсурда» и обвинил «центр» в начале «политического шоу-сезона».

«На каком основании: решение Шевченковского суда Киева. Он немного далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле, — там легче «порешать», — сказал он.

Ранее Госбюро расследований Украины сообщило о проведении обысков в ряде военкоматов и ​​военно-врачебных комиссий в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.

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