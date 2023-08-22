ГБР сообщило об обысках в военкоматах в Винницкой, Черкасской и Киевской областях

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о проведении обысков в ряде военкоматов и ​​военно-врачебных комиссий в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.

«Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей», — говорится в сообщении в Telegram.

Сотрудников этих учреждений подозревают в выдаче ложных постановлений о непригодности военнообязанных к военной службе.

Отмечается, что установлено 338 человек, которым могли быть выданы поддельные документы.

Ранее Госбюро расследований Украины завело дело против председателя военно-врачебной комиссии одного из киевских военкоматов.