ГБР сообщило об обысках в военкоматах в Винницкой, Черкасской и Киевской областях
- РИА Новости
«Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей», — говорится в сообщении в Telegram.
Сотрудников этих учреждений подозревают в выдаче ложных постановлений о непригодности военнообязанных к военной службе.
Отмечается, что установлено 338 человек, которым могли быть выданы поддельные документы.
Ранее Госбюро расследований Украины завело дело против председателя военно-врачебной комиссии одного из киевских военкоматов.