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ГБР сообщило об обысках в военкоматах в Винницкой, Черкасской и Киевской областях

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Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о проведении обысков в ряде военкоматов и ​​военно-врачебных комиссий в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.
ГБР сообщило об обысках в военкоматах в Винницкой, Черкасской и Киевской областях
  • РИА Новости

«Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей», — говорится в сообщении в Telegram

Сотрудников этих учреждений подозревают в выдаче ложных постановлений о непригодности военнообязанных к военной службе.

Отмечается, что установлено 338 человек, которым могли быть выданы поддельные документы.

Ранее Госбюро расследований Украины завело дело против председателя военно-врачебной комиссии одного из киевских военкоматов.

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