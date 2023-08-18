Главу медкомиссии в Киеве подозревают в продаже справок о непригодности к службе

Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело против председателя военно-врачебной комиссии одного из киевских военкоматов. Его подозревают в продаже справок призывникам о непригодности к службе.

«Работники бюро сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии одного из районных в городе Киеве территориальных центров комплектования и соцподдержки», — сказано в сообщении ГБР в Telegram.

Отмечается, что он являлся сообщником начальника одного из управлений штаба командования сухопутных войск и начальника Голосеевского районного военкомата, которых ГБР разоблачило на коррупционной схеме переправки за границу призывников.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее издание The Guardian сообщало, что украинские мужчины подделывают медицинский диагноз за взятку ради освобождения от военной службы.

Как стало известно в марте, сдавшийся в плен под Авдеевкой украинский новобранец из 53-й бригады заявил, что был отправлен на фронт после двух дней подготовки.