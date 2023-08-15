Украинские мужчины подделывают медицинский диагноз за взятку ради освобождения от военной службы. Об этом пишет The Guardian.

«Подделка медицинского диагноза за взятку ради освобождения от военной службы стала для украинских мужчин обычным делом», — сказано в материале.

Отмечается, что мужчины, у которые нет $5 тыс. на покупку медицинских бумаг или на отъезд из страны, боятся выходить из дома, чтобы не быть схваченными мобилизационными бригадами на улицах.

Мужчины, которые прошли через призыв, рассказывают, что новобранцев зачастую посылают в атаку без подготовки или после прохождения элементарного курса обучения в Великобритании длительностью в несколько недель.

В апреле попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны армии Украины Владимир Киндюк заявил, что украинское командование приказало экономить патроны на Кременском направлении для того, чтобы сохранить их для контрнаступления.

12 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови.