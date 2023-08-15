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Guardian: украинские мужчины стараются избежать призыва в армию

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Украинские мужчины подделывают медицинский диагноз за взятку ради освобождения от военной службы. Об этом пишет The Guardian.
Guardian: украинские мужчины стараются избежать призыва в армию
  • AP
  • © Roman Chop

«Подделка медицинского диагноза за взятку ради освобождения от военной службы стала для украинских мужчин обычным делом», — сказано в материале.

Отмечается, что мужчины, у которые нет $5 тыс. на покупку медицинских бумаг или на отъезд из страны, боятся выходить из дома, чтобы не быть схваченными мобилизационными бригадами на улицах.

Мужчины, которые прошли через призыв, рассказывают, что новобранцев зачастую посылают в атаку без подготовки или после прохождения элементарного курса обучения в Великобритании длительностью в несколько недель.

В апреле попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны армии Украины Владимир Киндюк заявил, что украинское командование приказало экономить патроны на Кременском направлении для того, чтобы сохранить их для контрнаступления.

12 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови.

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