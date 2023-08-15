Guardian: украинские мужчины стараются избежать призыва в армию
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«Подделка медицинского диагноза за взятку ради освобождения от военной службы стала для украинских мужчин обычным делом», — сказано в материале.
Отмечается, что мужчины, у которые нет $5 тыс. на покупку медицинских бумаг или на отъезд из страны, боятся выходить из дома, чтобы не быть схваченными мобилизационными бригадами на улицах.
Мужчины, которые прошли через призыв, рассказывают, что новобранцев зачастую посылают в атаку без подготовки или после прохождения элементарного курса обучения в Великобритании длительностью в несколько недель.
В апреле попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны армии Украины Владимир Киндюк заявил, что украинское командование приказало экономить патроны на Кременском направлении для того, чтобы сохранить их для контрнаступления.
12 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови.