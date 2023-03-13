РИА Новости: украинских новобранцев отправляют на фронт после двух дней подготовки

Сдавшийся в плен под Авдеевкой украинский новобранец из 53-й бригады заявил, что был отправлен на фронт после двух дней подготовки.

Об этом пишет РИА Новости.

«Была повторная медкомиссия, и они сказали, что с твоей болезнью тебя вообще должны комиссовать… Спина больная и нога правая», — сказал он.

Новобранец отметил, что в военном билете ему написали, что в 2021 году он якобы прошёл обучение, забрали все документы и отправили в 53-ю бригаду.

После этого, по его словам, он две недели ждал получения обмундирования и затем был отправлен на короткое двухдневное обучение.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что офицеры 53-й бригады ВСУ, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций.

2 февраля пленный украинский солдат Пётр Панайотов рассказал, что диагноз «наркотическая зависимость» не является отводом для призыва в украинские войска.