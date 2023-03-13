Узнать больше

РИА Новости: украинских новобранцев отправляют на фронт после двух дней подготовки

Короткая ссылка
Сдавшийся в плен под Авдеевкой украинский новобранец из 53-й бригады заявил, что был отправлен на фронт после двух дней подготовки.

Об этом пишет РИА Новости.

«Была повторная медкомиссия, и они сказали, что с твоей болезнью тебя вообще должны комиссовать… Спина больная и нога правая», — сказал он.

Новобранец отметил, что в военном билете ему написали, что в 2021 году он якобы прошёл обучение, забрали все документы и отправили в 53-ю бригаду.

После этого, по его словам, он две недели ждал получения обмундирования и затем был отправлен на короткое двухдневное обучение.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что офицеры 53-й бригады ВСУ, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций.

2 февраля пленный украинский солдат Пётр Панайотов рассказал, что диагноз «наркотическая зависимость» не является отводом для призыва в украинские войска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить