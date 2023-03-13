Пленный заявил, что офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления

Украинский военнопленный рассказал, что офицеры 53 бригады ВСУ, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций.

Об этом пишет РИА Новости.

«Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: «Будем стрелять», — рассказал он.

По его словам, в 53 бригаде ВСУ под угрозой расстрела запретили военным покидать свои позиции.

15 февраля взятый в плен на Донецком направлении военный Вооружённых сил Украины рассказал, как его c сослуживцами атаковали другие украинские военные после решения сдаться.

27 февраля стало известно, что украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.