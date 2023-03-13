Узнать больше

Пленный заявил, что офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления

Короткая ссылка
Украинский военнопленный рассказал, что офицеры 53 бригады ВСУ, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций.

Об этом пишет РИА Новости.

«Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: «Будем стрелять», — рассказал он.

По его словам, в 53 бригаде ВСУ под угрозой расстрела запретили военным покидать свои позиции.

15 февраля взятый в плен на Донецком направлении военный Вооружённых сил Украины рассказал, как его c сослуживцами атаковали другие украинские военные после решения сдаться.

27 февраля стало известно, что украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить