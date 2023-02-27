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РИА Новости: сдавшиеся в плен бойцы ВСУ начали отказываться от украинского гражданства

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Украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.
РИА Новости: сдавшиеся в плен бойцы ВСУ начали отказываться от украинского гражданства
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Как передаёт РИА Новости, они записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе ВС России.

Один из добровольцев подразделения Александр Миринов рассказал, что сотрудники российских силовых структур предложили пленным войти в батальон.

«Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем», — заявил он.

Миринов добавил, что каждый из добровольцев получает российский паспорт, отказываясь от украинского.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.

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