РИА Новости: сдавшиеся в плен бойцы ВСУ начали отказываться от украинского гражданства

Украинские военные, которые сдались в плен, принимают российское гражданство.

Как передаёт РИА Новости, они записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе ВС России.

Один из добровольцев подразделения Александр Миринов рассказал, что сотрудники российских силовых структур предложили пленным войти в батальон.

«Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем», — заявил он.

Миринов добавил, что каждый из добровольцев получает российский паспорт, отказываясь от украинского.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.