РИА Новости: сдавшиеся в плен бойцы ВСУ начали отказываться от украинского гражданства
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Как передаёт РИА Новости, они записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в составе ВС России.
Один из добровольцев подразделения Александр Миринов рассказал, что сотрудники российских силовых структур предложили пленным войти в батальон.
«Мы находимся вместе с начала октября, друг друга уже знаем, между собой нормально контактируем», — заявил он.
Миринов добавил, что каждый из добровольцев получает российский паспорт, отказываясь от украинского.
Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.