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В ДНР из украинских пленных создан батальон имени Богдана Хмельницкого

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В Донецкой Народной Республике создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров подразделения Андрея Тищенко — бывшего командира танка и старшего сержанта ВСУ.

«Появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное», — сказал Тищенко.

Отмечается, что контракты с добровольцами будут заключены с вооружёнными силами России на общих условиях.

На сегодняшний день подразделение насчитывает около 70-ти человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевыми опытом. 

Ранее боец ЧВК «Вагнера» заявил, что украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте.

Также в ЛНР заявили об отказе части пленных украинских солдат от включения в список на обмен.

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