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РИА Новости: украинских военнослужащих сажают в клетки за провинности на фронте

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Украинских военнослужащих сажают в клетки за провинности на фронте.
РИА Новости: украинских военнослужащих сажают в клетки за провинности на фронте
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на видео с телефона украинского военного, который был ликвидирован в Артёмовске бойцами ЧВК «Вагнер».

На видео солдат ВСУ сидит в железной клетке. Из разговора за кадром стало понято, что таким образом военного наказали за конфликт, который произошёл у него с сослуживцем в ходе совместного застолья.

«Такая практика вразумления, когда провинившихся сажают в клетки, у них существует, мы об этом не раз слышали», — рассказал агентству боец Группы Вагнера.

В октябре освобождённый фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские военные после первичного допроса держали пленных военнослужащих ЛНР в уличной клетке и избивали их.

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