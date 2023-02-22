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В ЛНР заявили об отказе части пленных украинских солдат от включения в список на обмен

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Часть украинских военнопленных, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина», — написала Сердюкова в своём Telegram-канале.

По её словам, эти военнослужащие попросили предоставить им возможность остаться в ЛНР.

Она отметила, что на территории республики находятся около 1,4 тыс. украинских военнопленных.

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что девять бойцов ДНР и священник освобождены в ходе обмена с киевским режимом.

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