В ЛНР заявили об отказе части пленных украинских солдат от включения в список на обмен

Часть украинских военнопленных, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина», — написала Сердюкова в своём Telegram-канале.

По её словам, эти военнослужащие попросили предоставить им возможность остаться в ЛНР.

Она отметила, что на территории республики находятся около 1,4 тыс. украинских военнопленных.

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что девять бойцов ДНР и священник освобождены в ходе обмена с киевским режимом.