В ЛНР заявили об отказе части пленных украинских солдат от включения в список на обмен
«Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина», — написала Сердюкова в своём Telegram-канале.
По её словам, эти военнослужащие попросили предоставить им возможность остаться в ЛНР.
Она отметила, что на территории республики находятся около 1,4 тыс. украинских военнопленных.
Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что девять бойцов ДНР и священник освобождены в ходе обмена с киевским режимом.