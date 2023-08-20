«Новые безумные решения»: в конгрессе обвинили администрацию Байдена в оказании помощи Украине в ущерб американцам

Член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин обвинила Белый дом в поддержке киевского режима вместо оказания помощи нуждающимся американцам. По её словам, президент Соединённых Штатов Джо Байден, планирующий выделить Киеву очередной транш на $20 млрд, «работает на Украину». Как ранее выяснилось по результатам соцопроса, более половины американских граждан выступают против дальнейшей помощи Киеву. С точки зрения экспертов, рост подобных настроений свидетельствует об определённой усталости в США от украинской тематики, особенно на фоне неудач ВСУ на поле боя.

Член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин обвинила Вашингтон в том, что США отправляют деньги Украине, вместо того чтобы помочь американцам, среди которых растёт количество бездомных.

«С прошлого года число бездомных увеличилось на 11%! Без крова остались 600 тыс. американцев. Джо Байден, (чей девиз. — RT) «Америка в последнюю очередь», хочет выделить $20 млрд (на помощь. — RT) Украине и $750 млн — на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Бедная наша страна», — написала Грин в соцсети X (ранее Twitter).

Прежде она также заявляла, что глава Белого дома Джо Байден «работает на Украину», ставя при этом Соединённые Штаты «на последнее место».

«Теперь Байден собирается продавать Украине F-16, приближая нас к третьей мировой войне. Тем временем при Джо Байдене в США сейчас находится более 1,6 млн нелегалов с неурегулированными ходатайствами о предоставлении убежища», — подчеркнула конгрессвумен.

Как пишет газета The Washington Post, помимо Грин, ряд других конгрессменов тоже выступили против помощи Киеву, узнав о негативном прогнозе разведки относительно контрнаступления ВСУ. Американские законодатели «теперь возражают против просьбы» главы Белого дома о выделении более $20 млрд на поддержку киевского режима. Отмечается, что часть республиканцев раскритиковали Байдена за результаты контрнаступления ВСУ.

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Кроме того, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами и американский предприниматель Илон Маск отметили, что вместо помощи пострадавшим при пожарах на Гавайях, уничтоживших более 2200 зданий, Вашингтон выделяет деньги Украине. Рамасвами назвал «позором» тот факт, что американские налогоплательщики «буквально платят зарплату украинским госслужащим», а жители на Мауи «предоставлены сами себе» после трагедии. Раскритиковал финансирование Киева и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. По его словам, расходы Вашингтона на помощь киевскому режиму достигли $113 млрд, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.

Ранее больше половины жителей США (55%) выступили против дальнейшей поддержки Украины. Об этом свидетельствует опрос SSRS, проведённый по заказу CNN в июле, в котором приняли участие около 1,3 тыс. человек. При этом 45% респондентов полагают, что конгресс должен санкционировать новые пакеты помощи.

«Республиканцы в целом считают, что конгресс не должен одобрять новые финансовые транши (71%) и что США достаточно сделали для помощи Украине (59%). Среди демократов большинство утверждает обратное: 62% выступают за дополнительное финансирование, а 61% — за то, что США должны сделать (для страны. — RT) больше», — добавили в CNN.

Заседание конгресса США

AP

При этом в целом большинство респондентов (56%) обеспокоены тем, что боевые действия на Украине станут угрожать национальной безопасности США, информирует телеканал. Ранее такое мнение выразили 72% опрошенных.

«Без тормозов»

Как подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов, американцы всё меньше поддерживают отправку вооружений Киеву на фоне неудач ВСУ на поле боя.

«Нестройная конструкция проекта «Украина» трещит по швам. Вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО. На фоне провала разрекламированного «контрнаступления» предоставление военной помощи республике всё менее популярно среди простых американцев», — сообщил он.

Однако, по его словам, это не останавливает Белый дом, который продолжает накачивать оружием киевский режим.

«Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов. В поиске выхода из тупика, в который администрация сама себя загнала, принимаются всё новые и новые безумные решения. Делаются безответственные и лишённые всяких оснований заявления», — сказал Антонов.

По данным Пентагона, администрация Байдена выделила уже более $43,7 млрд военной помощи на нужды киевского режима.

Пентагон

AP

При этом в Киеве не уверены в дальнейшей поддержке со стороны Вашингтона. Как заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию HuffPost, не все представители украинской власти считают, что помощь со стороны Соединённых Штатов будет предоставляться на постоянной основе.

«Субсидировать неудачников»

Эксперты, в свою очередь, допускают, что основной причиной роста недовольства среди американского населения и конгрессменов может быть «усталость от украинской тематики» на фоне неудач ВСУ на поле боя.

«Американцы поддерживают тех, кто успешен, субсидировать неудачников они не привыкли. Украина обещала, что маршем дойдёт до Крыма и эффективно проведёт контрнаступ, но ничего не вышло. Многие жители Соединённых Штатов сочли, что их просто обманули: взяли деньги, вооружения и военную технику, снаряжение — и ничего толкового не сделали», — заявил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в комментарии RT.

Ещё одной причиной нарастания скепсиса в американском социуме относительно поддержки киевского режима он называет обострение внутренних проблем в США.

«Множатся собственные проблемы, которые администрация Байдена не решает. У многих падает уровень благосостояния, они действительно нуждаются в серьёзной помощи федерального правительства. Крайне показательной стала очень неприятная ситуация для Вашингтона на Гавайях. При этом если сравнить совокупный размер траншей США на нужды ВСУ с объёмами федеральной помощи Гавайям, то сразу становятся ясны приоритеты действующей администрации, буквально помешанной на снабжении Киева оружием», — говорит Батюк.

По его словам, в условиях стартовавшей предвыборной президентской кампании в США такое пренебрежение интересами населения может стать для Байдена и демократов очень серьёзной проблемой.

«Это же касается и ситуации вокруг решения Вашингтона о передаче Киеву истребителей F-16. Многим американцам, которые даже не смогут найти Украину на карте, совершенно непонятно, почему подобного рода оружие и огромные средства выделяются на нужды киевского режима. А в условиях приближающихся президентских выборов Байдену и его команде будет всё сложнее объяснять простым американцам, почему они должны тратить свои деньги на другое государство», — констатировал Батюк.

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, в свою очередь, считает, что слова Марджори Тейлор Грин отражают недовольство значительной части американского общества сложившейся ситуацией.

«Эффективность расходования выделенных киевскому режиму средств гражданам США не очевидна. Кроме того, на Украине не прекращаются коррупционные скандалы, и, естественно, в американском обществе возникает недоумение относительно того, почему налоговые выплаты расходуются таким образом в условиях, когда экономическая ситуация в самой Америке с каждым годом ухудшается, инфляция растёт, как и задолженность населения по кредитным картам», — отметил аналитик в беседе с RT.

При этом эксперты сходятся во мнении, что подобные настроения в Соединённых Штатах в конечном счёте могут осложнить реализацию планов Байдена по выделению Киеву ещё $20 млрд.