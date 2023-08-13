Посол Украины в США Маркарова: в Киеве не уверены в вечной поддержке от Вашингтона

Посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Маркарова заявила, что не все представители украинской власти уверены в том, что поддержка со стороны Вашингтона будет предоставляться вечно.

Об этом посол сказал в интервью изданию HuffPost.

«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда», — констатировала Маркарова.

По её словам, обеспечение поддержки со стороны партнёров требует «постоянной работы».

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

Политический комментатор Франсуа Асселино высказал мнение, что спонсирование Украины со стороны Вашингтона превращает США в трущобы.