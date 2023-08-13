Узнать больше

Посол Украины в США Маркарова: в Киеве не уверены в вечной поддержке от Вашингтона

Короткая ссылка
Посол Украины в Соединённых Штатах Оксана Маркарова заявила, что не все представители украинской власти уверены в том, что поддержка со стороны Вашингтона будет предоставляться вечно.
Посол Украины в США Маркарова: в Киеве не уверены в вечной поддержке от Вашингтона
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом посол сказал в интервью изданию HuffPost.

«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда», — констатировала Маркарова.

По её словам, обеспечение поддержки со стороны партнёров требует «постоянной работы».

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

Политический комментатор Франсуа Асселино высказал мнение, что спонсирование Украины со стороны Вашингтона превращает США в трущобы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить