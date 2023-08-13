Посол Украины в США Маркарова: в Киеве не уверены в вечной поддержке от Вашингтона
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Об этом посол сказал в интервью изданию HuffPost.
«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда», — констатировала Маркарова.
По её словам, обеспечение поддержки со стороны партнёров требует «постоянной работы».
Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.
Политический комментатор Франсуа Асселино высказал мнение, что спонсирование Украины со стороны Вашингтона превращает США в трущобы.