Французский политик Асселино заявил, что спонсирование Украины превращает США в трущобы
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Об этом политик написал в Twitter.
Как отметил Асселино, в данный момент власть в США находится в руках мафии и «старческой марионетки», которые выделяют всё новые пакеты помощи Украине.
«В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.