Французский политик Асселино заявил, что спонсирование Украины превращает США в трущобы

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино высказал мнение, что спонсирование Украины со стороны Вашингтона превращает Соединённые Штаты в трущобы.

Об этом политик написал в Twitter.

Как отметил Асселино, в данный момент власть в США находится в руках мафии и «старческой марионетки», которые выделяют всё новые пакеты помощи Украине.

«В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.