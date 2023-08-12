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Французский политик Асселино заявил, что спонсирование Украины превращает США в трущобы

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Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино высказал мнение, что спонсирование Украины со стороны Вашингтона превращает Соединённые Штаты в трущобы.
Французский политик Асселино заявил, что спонсирование Украины превращает США в трущобы
  • Gettyimages.ru
  • © Chip Somodevilla

Об этом политик написал в Twitter.

Как отметил Асселино, в данный момент власть в США находится в руках мафии и «старческой марионетки», которые выделяют всё новые пакеты помощи Украине.

«В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

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