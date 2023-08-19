«Символический шаг»: Дания сообщила о получении разрешения США на передачу ВСУ истребителей F-16

Копенгаген получил разрешение от Вашингтона на передачу американских истребителей F-16 Украине, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам, об этом говорится в соответствующем письме от госсекретаря США Энтони Блинкена. В Белом доме подтвердили, что истребители будут поставлены ВСУ по завершении подготовки украинских пилотов. Однако эксперты считают решение направить Киеву F-16 скорее символическим шагом, призванным продемонстрировать поддержку Западом украинских властей. Аналитики сходятся во мнении, что это вряд ли коренным образом изменит обстановку на поле боя.

Копенгаген получил разрешение от Вашингтона на передачу американских истребителей F-16 Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в эфире «Датского радио».

«Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое даёт нам определённые варианты действий... Это означает, что барьера для возможности сделать это (поставить F-16 ВСУ. — RT) больше нет», — приводит слова Расмуссена РИА Новости.

Ранее о том, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо Блинкена.

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«Пишу, чтобы выразить полную поддержку со стороны США как в плане передачи истребителей F-16 Украине, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — цитирует агентство американского госсекретаря.

По данным Reuters, в письме Блинкена также говорится, что одобрение запросов на отправку F-16 ВСУ позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит своё обучение».

В свою очередь, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в соцсети поприветствовала решение США «расчистить путь для поставки Украине истребителей F-16». По её словам, это позволит стране довести до конца обучение украинских пилотов. Оллонгрен также отметила, что Нидерланды остаются «в тесном контакте» с европейскими партнёрами, чтобы принять решение «о следующих шагах».

Впоследствии и в Белом доме подтвердили, что передача F-16 Украине состоится после завершения подготовки пилотов. Как уточнил во время брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон «работает над этим с конгрессом» и союзниками.

Напомним, по данным Reuters, коалиция из 11 стран начнёт обучать украинских пилотов полётам на истребителях F-16 в августе. Предполагается, что первые результаты таких тренировок должны появиться в начале 2024 года. Члены НАТО Дания и Нидерланды возглавляют усилия Запада по обучению пилотов, а также вспомогательного персонала техническому обслуживанию летательных аппаратов «и в конечном итоге предоставлению Украине возможности приступить к использованию истребителей F-16», уточняют журналисты Reuters.

Истребитель F-16

© U.S. Air Force via AP

Впрочем, по данным агентства, официальные лица США в частном порядке признают, что истребители F-16 «мало чем помогли бы Украине в её текущем контрнаступлении».

«И когда они (самолёты F-16. — RT) наконец прибудут на место, коренным образом ситуацию они не изменят, учитывая российские системы ПВО и борьбу за воздушное пространство над Украиной», — пишет Reuters, ссылаясь на источники.

17 августа телеканал Sky News также сообщил, что поставка самолётов F-16 ВСУ не будет иметь решающего значения на поле боя, поскольку эти истребители представляют собой «лишь одну составляющую обширного комплекса средств, необходимых для формирования эффективного воздушного потенциала».

Не смогут изменить ситуацию

Напомним, 20 июля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил в интервью телеканалу Fox News, что истребители F-16 поступят на Украину, вероятно, к концу текущего года, однако, скорее всего, не смогут «изменить там ситуацию».

В свою очередь, в разговоре с телеканалом CNN Энтони Блинкен сообщил, что ВСУ получат самолёты F-16, однако на их передачу уйдёт несколько месяцев.

8 августа официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх объявила в беседе с журналистами, что президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными партнёрами Киева.

Как сообщила позднее газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных, первая группа лётчиков ВСУ, состоящая из шести пилотов, окончит тренировки на F-16 не раньше следующего лета.

При этом сами поставки этих истребителей начнутся не ранее 2024 года, заявил в эфире телемарафона советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

Как пояснил Джон Кирби 17 августа, США совместно с партнёрами прорабатывают варианты способов передачи Украине истребителей F-16 от третьих стран.

«Символический шаг»

Российские власти считают планы по передаче ВСУ самолётов F-16 движением в сторону эскалации ситуации на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг Москва будет расценивать «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», поскольку эти истребители могут нести ядерное оружие.

Сообщения о «разрешении» Вашингтона на передачу F-16 Копенгагеном и Амстердамом раскритиковали в Совете Федерации РФ. Как заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram, такой шаг США направлен на создание иллюзии о поддержке Киева со стороны американских властей.

«Отправка Украине F-16 — значимый с политической точки зрения, но в основном символический шаг. США важно продемонстрировать свою упорную поддержку Украины, и передача нескольких военных самолётов через союзников, пусть даже в следующем году, призвана служить подтверждением», — написал Пушков.

Кремль

AP

По его словам, ситуация для США и Украины лучше не становится, а передача нескольких истребителей F-16 «призвана создать иллюзию военной перспективы» для Киева с Западом.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что получение ВСУ самолётов F-16 не отразится на ходе спецоперации, поскольку эти истребители начнут гореть не хуже, чем немецкие танки Leopard и другая западная военная техника.

«Спецоперация на Украине уже развеяла миф о превосходстве и непобедимости западного оружия», — заметил Шеремет.

«Процесс долгий»

С точки зрения эксперта РИСИ Сергея Ермакова, ход согласования решения о поставке истребителей F-16 на Западе говорит о том, что этот вопрос там решается «достаточно напряжённо и тяжело».

«До сих пор страны НАТО не пришли к компромиссу ни относительно точных сроков передачи этих самолётов, ни их количества. Но пока, если учитывать, что США разрешили отправку F-16 только Дании и Нидерландам, речь идёт не о большой партии, а о своего рода «морковке» для киевского режима, которая призвана показать, что Запад его будет поддерживать и дальше», — сказал аналитик в комментарии RT.

С практической же точки зрения это для Киева ничего не решает на поле боя, уверен Ермаков.

«Поскольку для того, чтобы F-16 показали себя конструктивно в ходе боевых действий, их должно быть в партии больше ста, причём интегрированных с натовской системой разведки, целеуказания и с современными ракетами. Но для таких поставок у Копенгагена и Амстердама просто нет ресурсов», — сказал аналитик в комментарии RT.

Разрешение США на поставку F-16 похоже также на попытку поднять боевой дух ВСУ на фоне провала их так называемого контрнаступления, считает Ермаков. Однако, по его словам, фактическая передача истребителей может начаться только через год минимум.

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«Дело в том, что сейчас для принятия, обслуживания и эксплуатации такой техники на Украине нет соответствующей инфраструктуры и обученных для этого военных. Не говоря уже о том, что даже подготовленным пилотам придётся принимать сложные решения, связанные с боевым обеспечением этих самолётов, а также их вооружений», — говорит Ермаков.

Схожего мнения придерживается и военный политолог Иван Коновалов. По его словам, даже если киевскому режиму удастся подготовить в течение года соответствующую инфраструктуру, «это не означает, что она не станет целью для ВС РФ».

«Даже сейчас, когда Киев только планирует создать условия для принятия и использования F-16, Вооружённые силы России наносят удары по инфраструктурным объектам ВСУ, которые тщательно и методично уничтожаются. И это для украинских ВВС уже сейчас является огромной проблемой», — заявил в комментарии RT Коновалов.

Кроме того, как он считает, много времени уйдёт и на обучение военнослужащих ВСУ пилотированию истребителей F-16.