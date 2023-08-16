В ВВС Украины сообщили, что поставки F-16 начнутся не ранее 2024 года

Поставки ВСУ истребителей F-16 начнутся не ранее 2024 года. Об этом заявил советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолётами F-16 этой осенью и зимой», — приводит его слова канал «СТРАНА.ua» в Telegram.

Игнат подчеркнул, что Киев возлагал большие надежды на этот истребитель.

«Мы понимаем, что наши лётчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить», — добавил он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных сообщала, что первая группа лётчиков Вооружённых сил Украины завершит обучение пилотированию на F-16 не раньше следующего лета.