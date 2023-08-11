WP: первая группа лётчиков ВСУ завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета
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Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных.
«Ожидается, что первая группа из шести украинских лётчиков завершит обучение на истребителях F-16 не раньше следующего лета», — говорится в публикации.
По данным издания, длительный срок подготовки объясняется тем, что украинским лётчикам перед обучением необходимо пройти курсы английского языка, чтобы понимать связанные с самолётами термины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 уже в августе.