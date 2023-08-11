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WP: первая группа лётчиков ВСУ завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета

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Первая группа лётчиков Вооружённых сил Украины завершит обучение пилотированию на американских истребителях F-16 не раньше следующего лета.
WP: первая группа лётчиков ВСУ завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных.

«Ожидается, что первая группа из шести украинских лётчиков завершит обучение на истребителях F-16 не раньше следующего лета», — говорится в публикации.

По данным издания, длительный срок подготовки объясняется тем, что украинским лётчикам перед обучением необходимо пройти курсы английского языка, чтобы понимать связанные с самолётами термины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 уже в августе.

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