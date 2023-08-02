Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнётся в августе.

«F-16. В этом месяце начнётся тренировка наших украинских пилотов», — заявил Зеленский в ходе экстренного совещания с послами в Закарпатской области.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в конце июля заявлял, что обучение украинских лётчиков пилотированию F-16 начнётся в скором времени.

The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США писала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.