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Зеленский заявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнётся в августе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнётся в августе.
Зеленский заявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнётся в августе
  • Gettyimages.ru

«F-16. В этом месяце начнётся тренировка наших украинских пилотов», — заявил Зеленский в ходе экстренного совещания с послами в Закарпатской области.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в конце июля заявлял, что обучение украинских лётчиков пилотированию F-16 начнётся в скором времени.

The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США писала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.

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