Кирби: обучение украинских лётчиков пилотированию F-16 начнётся в скором времени
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«Мы говорили о F-16. Обучение начнётся в скором времени, и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей», — сказал Кирби.
Газета Politico ранее писала, что США и их союзникам ещё не удалось согласовать вопросы, касающиеся обучения лётчиков ВС Украины применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16.
The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица США отмечала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.