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Politico: Запад пока не достиг договорённости о подготовке лётчиков ВСУ к применению F-16

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США и их союзникам ещё не удалось согласовать вопросы, касающиеся обучения лётчиков ВС Украины применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что на Западе лишь предстоит достичь договорённостей о плане подготовки летчиков ВСУ «к полётам на обещанных истребителях».

В материале также сказано, что хотя Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран в поддержку подготовки ВСУ, пока ни одно государство публично не обязалось предоставить самолёты для программы.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия США Украине находится за гранью морали и здравого смысла.

Агентство Associated Press сообщило, что США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн.

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