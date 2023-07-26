Politico: Запад пока не достиг договорённости о подготовке лётчиков ВСУ к применению F-16

США и их союзникам ещё не удалось согласовать вопросы, касающиеся обучения лётчиков ВС Украины применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что на Западе лишь предстоит достичь договорённостей о плане подготовки летчиков ВСУ «к полётам на обещанных истребителях».

В материале также сказано, что хотя Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран в поддержку подготовки ВСУ, пока ни одно государство публично не обязалось предоставить самолёты для программы.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия США Украине находится за гранью морали и здравого смысла.

Агентство Associated Press сообщило, что США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн.