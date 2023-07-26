Politico: Запад пока не достиг договорённости о подготовке лётчиков ВСУ к применению F-16
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что на Западе лишь предстоит достичь договорённостей о плане подготовки летчиков ВСУ «к полётам на обещанных истребителях».
В материале также сказано, что хотя Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран в поддержку подготовки ВСУ, пока ни одно государство публично не обязалось предоставить самолёты для программы.
Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия США Украине находится за гранью морали и здравого смысла.
Агентство Associated Press сообщило, что США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн.