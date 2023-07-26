Посол Антонов: поставки оружия Украине находятся за гранью морали и здравомыслия

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия США Украине находится за гранью морали и здравого смысла.

Об этом пишет РИА Новости.

«Действия Вашингтона, продолжающего «накачку» своих украинских марионеток оружием — за гранью морали и здравого смысла», — подчеркнул он.

Антонов добавил, что оружие, оплаченное миллиардами долларов из карманов налогоплательщиков США, обернутся «руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями».

Ранее агентство Associated Press сообщило, что США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.