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Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.
Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта, наращивая Украине поставку вооружений, включая снаряды с обеднённым ураном, дальнобойные крылатые ракеты «воздух — земля» и теперь кассетные боеприпасы, запрещённые во многих странах мира», — указал он.

По его словам, российская сторона готова к диалогу, но в случае с Киевом побуждать к переговорам надо его хозяев и кураторов с Запада. Он подчеркнул, что ситуация вокруг украинского конфликта является ярким примером деструктивных действий западников. 

Ранее Патрушев сообщил, что США курируют деятельность украинского ЦИПсО.

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