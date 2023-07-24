Патрушев сообщил, что США курируют деятельность украинского ЦИПсО
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Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передаёт «Российская газета».
Помимо этого, он напомнил, что Вашингтон также организовал информационно-пропагандистскую кампанию и наращивает поставки оружия.
Ранее Патрушев заявил, что Пентагон, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине организовывают кибератаки на Россию под украинским флагом.