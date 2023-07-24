Патрушев сообщил, что США курируют деятельность украинского ЦИПсО

Командование Специальных операций США занимается кураторством работы украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передаёт «Российская газета».

Помимо этого, он напомнил, что Вашингтон также организовал информационно-пропагандистскую кампанию и наращивает поставки оружия.

Ранее Патрушев заявил, что Пентагон, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине организовывают кибератаки на Россию под украинским флагом.