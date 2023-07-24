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Патрушев сообщил, что США курируют деятельность украинского ЦИПсО

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Командование Специальных операций США занимается кураторством работы украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).
Патрушев сообщил, что США курируют деятельность украинского ЦИПсО
  • Gettyimages.ru
  • © milanws

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передаёт «Российская газета».

Помимо этого, он напомнил, что Вашингтон также организовал информационно-пропагандистскую кампанию и наращивает поставки оружия.

Ранее Патрушев заявил, что Пентагон, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине организовывают кибератаки на Россию под украинским флагом.

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