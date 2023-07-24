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Патрушев: кибератаки на Россию под украинским флагом организуют Пентагон, АНБ США и НАТО

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Кибератаки на Россию под украинским флагом организуют Пентагон, АНБ США и киберцентр НАТО в Таллине, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
Патрушев: кибератаки на Россию под украинским флагом организуют Пентагон, АНБ США и НАТО
  • РИА Новости

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», — сказал он на встрече с коллегами по БРИКС и ещё из семи стран.

Ключевыми целями являются объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, а также крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.

В начале июня стало известно, что ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб с использованием устройств Apple.

По данным российских спецслужб, заражению неизвестным вредоносным программным обеспечением было подвергнуто несколько тысяч смартфонов.

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