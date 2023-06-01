Яблоко надзора: ФСБ сообщила о разведывательной акции США через гаджеты Apple

ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб с использованием устройств Apple. По данным российских спецслужб, заражению неизвестным вредоносным программным обеспечением было подвержено несколько тысяч смартфонов. Речь идёт как об абонентах в России, так и о гаджетах, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. В ФСБ заключили, что данная информация свидетельствует о том, что компания Аpple тесно сотрудничает с АНБ США.

Федеральная служба безопасности совместно с ФСО России вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с использованием мобильных устройств американской фирмы Apple. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости», — говорится в сообщении.

По оценке российской спецслужбы, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов Apple по всему миру.

«Кроме отечественных абонентов, выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», — уточнили в ФСБ.

На основании этой информации ФСБ заключила, что Apple тесно сотрудничает с национальным разведсообществом, в частности АНБ США. Вышеуказанные факты подтверждают, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности.

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«Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнёров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами», — заключили в ФСБ.

Это уже не первый резонансный случай, связанный с обвинениями в шпионаже в адрес Соединённых Штатов. Так, в конце марта в Екатеринбурге был задержан журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, который осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В мае Лефортовский суд Москвы продлил Гершковичу арест на три месяца — до 30 августа.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника хватают за руку, — отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Должно быть тревожным звонком»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что недавно Китай ввёл запрет на покупку продукции американского производителя чипов Micron Technology национальными операторами критической информационной инфраструктуры страны.

«Они выразились обтекаемо — что нет кибербезопасности. Но, если переводить на простой язык, нет уверенности, что устройства не используются в каких-то целях, в том числе в разведывательных. Американцы этим пользовались и будут пользоваться. Конечно, надо тем людям, которые обращаются к этим гаджетам, это учитывать. Если говорить о госучреждениях, то надо задуматься об использовании этой техники. Американцы стремились и будут стремиться к тому, чтобы получать контроль и информацию. То, что наши получили прямые доказательства, должно быть тревожным звонком для разного рода пользователей», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов в разговоре с RT отметил, что у известных брендов и лидеров рынка мобильных гаджетов зачастую появляются уязвимости «нулевого дня».

«Эти уязвимости используются в том числе и для слежки, для сбора информации, для того, чтобы получать доступ к устройству и всей информации, которая там хранится. Подобное вредоносное ПО трудно обнаружить, и оно потенциально помогает получить доступ ко всей информации, которая хранится на устройстве, включая видео, переписку, разговоры телефонные. Обезопасить себя от подобных атак невозможно. Тем более обычному пользователю», — отметил он.