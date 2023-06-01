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ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах Apple

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Федеральная служба безопасности России вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах Apple
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов марки.

«Выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», — отметили в ФСБ.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты являются крупнейшей в мире шпионской державой.

Дипломат добавил, что Агентство национальной безопасности США ведёт прослушку высокопоставленных лиц из европейских стран.

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