ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах Apple
- РИА Новости
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов марки.
«Выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», — отметили в ФСБ.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты являются крупнейшей в мире шпионской державой.
Дипломат добавил, что Агентство национальной безопасности США ведёт прослушку высокопоставленных лиц из европейских стран.