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В Китае запретили продукцию американской компании Micron из-за угрозы кибербезопасности

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Государственная канцелярия по киберпространству Китая ввела запрет на покупку продукции американского производителя чипов Micron Technology национальными операторами критической информационной инфраструктуры страны.
В Китае запретили продукцию американской компании Micron из-за угрозы кибербезопасности
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление китайского ведомства, проверка показала, что продукция компании представляет угрозы национальной кибербезопасности Китая.

В апреле стало известно, что власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology.

В феврале в Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.

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