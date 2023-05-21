В Китае запретили продукцию американской компании Micron из-за угрозы кибербезопасности
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Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление китайского ведомства, проверка показала, что продукция компании представляет угрозы национальной кибербезопасности Китая.
В апреле стало известно, что власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology.
В феврале в Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.