В Китае запретили продукцию американской компании Micron из-за угрозы кибербезопасности

Государственная канцелярия по киберпространству Китая ввела запрет на покупку продукции американского производителя чипов Micron Technology национальными операторами критической информационной инфраструктуры страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление китайского ведомства, проверка показала, что продукция компании представляет угрозы национальной кибербезопасности Китая.

В апреле стало известно, что власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology.

В феврале в Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.