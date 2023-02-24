США введут экспортные ограничения против России, Китая и ряда других стран

В Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.

«Сегодня Министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю, включив почти 90 компаний из России и третьих стран, в том числе из Китая, в санкционный список за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора», — говорится в заявлении американской администрации.

Уточняется, что попавшим в «чёрный список» компаниям запретят приобретать даже такие товары, как полупроводники, произведённые не только в США, но и за рубежом с использованием некоторых американских технологий или ПО.

Администрация президента США также анонсировала введение новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине против 200 физических и юридических лиц.

При этом сообщалось, что страны G7 намерены держать активы России замороженными до разрешения конфликта.