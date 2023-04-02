FT: Китай начал расследование в отношении американской компании Micron Technology

Власти Китая начали расследование в отношении американской компании по производству чипов памяти Micron Technology.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Управления киберпространства Китая.

«В отношении реализуемой в Китае компанией Micron Technology продукции инициирована проверка», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что расследование проводится для защиты безопасности цепочек поставок базовой информационной инфраструктуры и предотвращения скрытых угроз кибербезопасности.

В феврале в Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.