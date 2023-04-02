FT: Китай начал расследование в отношении американской компании Micron Technology
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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Управления киберпространства Китая.
«В отношении реализуемой в Китае компанией Micron Technology продукции инициирована проверка», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что расследование проводится для защиты безопасности цепочек поставок базовой информационной инфраструктуры и предотвращения скрытых угроз кибербезопасности.
В феврале в Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.