Блинкен: ВСУ получат истребители F-16, но на их поставку потребуется несколько месяцев

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вооружённые силы Украины получат истребители F-16, но на их поставку потребуется несколько месяцев.

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Украина получит истребители F-16, но их доставка займёт несколько месяцев», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее в Белом доме сообщили, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта.

The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица США ранее писала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.