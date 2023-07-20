Белый дом: поставки F-16 Киеву могут начаться в 2023 году, но они не изменят ход конфликта

Поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта, заявили в Белом доме.

Сообщение приводит РИА Новости.

«F-16 туда поступят, вероятно, к концу года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — сказал Fox News координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Украинским войскам больше всего нужна артиллерия, считает он.

The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица США ранее писала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл также выразил мнение, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.