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WP: часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, узнав о прогнозе разведки

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Часть американских конгрессменов выступила против нового пакета помощи Киеву из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении ВСУ.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более $20 млрд на помощь Украине», — говорится в статье.

Отмечается, что часть республиканцев критикует американского лидера Джо Байдена за результаты контрнаступления.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.

Также кандидат в президенты США Вивек Рамасвами и предприниматель Илон Маск заявили, что вместо помощи пострадавшим при пожарах на Гавайях американское правительство выделяет деньги Украине.

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