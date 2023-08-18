WP: часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, узнав о прогнозе разведки
Об этом пишет газета The Washington Post.
«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более $20 млрд на помощь Украине», — говорится в статье.
Отмечается, что часть республиканцев критикует американского лидера Джо Байдена за результаты контрнаступления.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.
Также кандидат в президенты США Вивек Рамасвами и предприниматель Илон Маск заявили, что вместо помощи пострадавшим при пожарах на Гавайях американское правительство выделяет деньги Украине.