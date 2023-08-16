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Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях

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Администрация американского президента Джо Байдена выделяет Украине миллиарды долларов, а пострадавшим от пожаров на Гавайях только по несколько сотен, заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

«Байден выделяет единовременно $700 бедным людям, которые потеряли всё в результате пожаров в Лахайне, но хочет послать очередные 20 млрд Украине», — приводит РИА Новости слова Грин в соцсети X.

Она отметила, что у пострадавших на Гавайях зачастую нет ничего.

Политика назвала Байдена худшим президентом в истории страны.

Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на Гавайях, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.

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