Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях
«Байден выделяет единовременно $700 бедным людям, которые потеряли всё в результате пожаров в Лахайне, но хочет послать очередные 20 млрд Украине», — приводит РИА Новости слова Грин в соцсети X.
Она отметила, что у пострадавших на Гавайях зачастую нет ничего.
Политика назвала Байдена худшим президентом в истории страны.
Ранее Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на Гавайях, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.