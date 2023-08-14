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Политики в США и Маск раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях

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Американское правительство выделяет деньги Украине вместо помощи пострадавшим при пожарах на Гавайях, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, его поддержал предприниматель Илон Маск.
Политики в США и Маск раскритиковали помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях
  • AP
  • © Rick Bowmer

«Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий», — написал Рамасвами в соцсети X.

Под его постом оставил комментарий Илон Маск, написавший «Абсолютно точно».

Также недовольство по этому поводу выразила республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

Ранее президент США Джо Байден не стал комментировать увеличение числа жертв пожаров на Гавайях, при этом он улыбнулся и помахал рукой журналистам.

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