«Преступный акт»: что может стоять за решением США передать Украине снаряды с обеднённым ураном

Передача киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном — это преступный акт со стороны США, отражающий пренебрежение Вашингтона экологическими последствиями применения таких боеприпасов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В свою очередь, в российском посольстве в США решение Белого дома поставить Киеву снаряды с токсичным тяжёлым металлом назвали «показателем бесчеловечности». По мнению экспертов, Вашингтон сделал киевскому режиму ужасный «подарок», который при этом кардинально не повлияет на ситуацию на поле боя.

Передача киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном — это преступный акт со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на региональном семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке.

«Это не просто эскалационный шаг, но это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий... Это, по сути дела, преступный акт, другой оценки я дать не могу», — приводит слова дипломата ТАСС.

Рябков подчеркнул, что вред от применения подобных боеприпасов очевиден и доказан, однако власти США и Пентагон игнорируют этот факт.

«Понятно, что это не на их территориях будет применяться. Понятно, что им всё равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать и к каким это последствиям приведёт для тех, кто непосредственно сейчас воюет, и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле», — отметил замглавы МИД.

В свою очередь, в посольстве РФ в США подчеркнули, что, поставляя в страну снаряды с обеднённым ураном, Вашингтон «обнажает свое истинное лицо», демонстрируя абсолютное безразличие к населению Украины.

«Решение администрации поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном — показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России «стратегическое поражение» Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве добавили, что в результате разрыва боеприпаса образуется подвижное радиоактивное облако, мелкие частицы которого оседают в организме человека и приводят ко множеству заболеваний. Подтверждение тому — «урановый след» американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил о печальных последствиях при использовании таких боеприпасов в Югославии. По его словам, такая же ситуация будет ждать украинские территории, на которых применят такие боеприпасы.

«Ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве Соединённых Штатов Америки», — сказал Песков.

Урановая «помощь»

Напомним, 6 сентября Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. Кроме прочих вооружений и боеприпасов, в него включены снаряды калибра 120 мм с обеднённым ураном для танков Abrams, которые США обещают вскоре передать Украине.

Американский танк Abrams

Legion-Media

© Piemags

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя передачу снарядов с токсичным тяжёлым металлом, заявил, что они «более плотные, тяжелее обычных танковых снарядов и более эффективны против бронированных целей».

«Мы хотим добиться того, чтобы в этом контрнаступлении Украина могла достичь максимально возможной эффективности. И мы убеждены, что эти урановые снаряды помогут им действовать на поле боя более эффективно», — сказал Кирби.

По словам экспертов, бронепробиваемость снаряда для танкового орудия повышается за счёт концентрации силы снаряда на как можно меньшей площади: чем плотнее материал, из которого изготовлен снаряд, тем сильнее будет его способность пробивать толстую броню. Как пояснили специалисты, обеднённый уран почти в два раза плотнее свинца, что делает его более эффективным материалом при изготовлении бронебойных танковых снарядов.

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Вместе с тем, по информации экспертов Harvard International Review Гарвардского университета (HIR), несмотря на то, что сами снаряды не являются источником сильного радиоактивного излучения, они представляют дополнительную опасность для здоровья человека при разрушении.

«Обеднённый уран может создавать угрозу как для военных, так и для местного гражданского населения. Когда боеприпасы, содержащие обеднённый уран, попадают в цель, уран превращается в пыль, которую вдыхают солдаты, находящиеся вблизи места взрыва. Затем ветер разносит пыль по прилегающим территориям, и она загрязняет воду и сельскохозяйственные (угодья. — RT)», — поясняют специалисты HIR.

Снаряды с обеднённым ураном активно применялись армией США и их союзников по НАТО во время войн в Персидском заливе. Впоследствии многие бывшие американские военнослужащие судились с Пентагоном, пытаясь получить компенсацию за вред, нанесённый их здоровью работой с такими снарядами.

Справедливости в этом вопросе пытаются добиться и в Сербии, на территорию которой во время военной агрессии НАТО в 1999 году было сброшено около 15 тонн снарядов с обеднённым ураном. После этого страна, по данным сербского Общества по борьбе с раком, вышла на первое место в Европе по числу онкологических заболеваний и по уровню смертности от них, что напрямую связывают с последствием применения снарядов и боеприпасов с обеднённым ураном.

В марте этого года сербский адвокат Срджан Алексич, представляющий интересы пострадавших от обеднённого урана граждан страны в исках против НАТО, сообщил, что в стране «эпидемия рака».

«По информации самого НАТО, это больший уровень радиации, чем Хиросима и Нагасаки. Этот уран навечно останется в Сербии, что означает, что наши граждане всё больше и больше будут болеть», — рассказал адвокат в интервью RT на Балканах.

При этом, по его словам, в Североатлантическом альянсе считают, что у них якобы иммунитет и что они не несут за это никакой ответственности.

«Мы это оспариваем, ведь это не так. НАТО должно ответить за гражданские жертвы, за людей, которые и сейчас заболевают из-за экологической катастрофы», — рассказал адвокат.

Алексич подчеркнул, что блок НАТО должен выплатить ущерб гражданам Сербии, которые заболели раком, в случаях, где есть возможность доказать связь между применением этих снарядов и болезнью.

«Это доказывают анализы крови, биопсия, которую мы провели двум нашим гражданам в итальянском Турине, так же, как это делали итальянские военные из миротворческой миссии в Косове и Боснии. Мы получили подтверждение, что присутствие в организме обеднённого урана в 500 раз выше допустимой нормы», — рассказал адвокат.

В свою очередь, командир 52-й артиллерийско-ракетной бригады ПВО в Джяковице (Косово и Метохия) генерал Милош Джошан в комментарии RT на Балканах предостерёг украинские власти от использования снарядов, поставленных западными странами.

«Я бы сказал украинским военным, что эти боеприпасы направлены против них точно так же, как и против российских солдат. Однако в большей степени это оружие направлено против их детей и внуков, против всего, что растёт на поверхности этой прекрасной и плодородной земли. Пускай они поблагодарят американцев и откажутся от такой «помощи». Если они не смогут этого понять сейчас, то поймут через много лет после того, как эта война, в которую их так хитро заманил Запад, закончится», — сказал Джошан.

Вместе с тем США — не первая страна, передавшая киевскому режиму снаряды с обеднённым ураном. В апреле замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поставил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обеднённым ураном. Позднее сообщалось, что в мае склад с британскими урановыми снарядами в Хмельницком был уничтожен российским ракетным ударом.

Снарядный голод

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с RT напомнил, что Киев уже получил от Запада боеприпасы с обеднённым ураном, однако значимо на ситуацию на поле боя это не повлияло.

«Британия уже поставляла боеприпасы для танков Challenger 2, но они не помогли Украине, потому что этих танков очень мало, и они не используются ВСУ по назначению для уничтожения целей, поражение которых требует таких боеприпасов», — отметил эксперт.

По словам Мураховского, такая же ситуация будет и с урановыми боеприпасами для американских танков Abrams, которые ещё не прибыли на Украину.

«Усилят ли эти боеприпасы возможности ВСУ, говорить рано, так как Abrams на вооружении украинской армии ещё нет. Неизвестно, сколько таких боеприпасов собираются поставить и где они будут применяться. Всё пока что основывается на предположениях и догадках», — сказал аналитик.

В свою очередь, военный политолог Иван Коновалов считает, что передача таких боеприпасов Киеву вызвана снарядным голодом в самих Соединённых Штатах. «У США и их союзников серьёзные проблемы со снабжением снарядами обычного типа, поэтому приходится отправлять Украине боеприпасы с обеднённым ураном, которые находились на хранении», — пояснил эксперт в комментарии RT.

При этом такие снаряды очевидно представляют дополнительную угрозу, которую игнорируют в США, добавил Коновалов.

«При применении таких снарядов все токсичные продукты сгорания и разрушения выделяются и заражают территорию, где они применяются. Это уже было проверено в бывшей Югославии. Так что США делают ужасный «подарок» своим украинским союзникам», — подчеркнул военный политолог.

По словам Коновалова, Пентагон и Белый дом исходят из того, что никаких официальных заключений по поводу о дополнительной опасности таких вооружений якобы нет.

«А нет их, потому что Пентагон и НАТО не хотят, чтобы они проводились. При этом США и другие страны блока используют эти снаряды по той причине, что у них нет доступа к вольфраму — материалу, схожему по плотности с ураном, из которого тоже делают бронебойные снаряды. Основные запасы этого металла сконцентрированы в России и Китае. При этом сообщения о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном на Ближнем Востоке и в Югославии США игнорируют. Это обычная англосаксонская казуистика, к которой в Вашингтоне и Лондоне прибегают постоянно», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Однако оснащение ВСУ такими боеприпасами на возможности сил киевского режима значимо не повлияет, добавил Коновалов.

«Потому что пробивная способность наших снарядов не меньше, а то и выше. С другой стороны, танки на линии соприкосновения в основном используются для огневой поддержки, то есть по большей части ведут огонь фугасными снарядами. Прямых танковых сражений фактически не бывает, за исключением отдельных случаев. Тогда зачем ВСУ нужны эти снаряды? Затем, что ничего другого Америка им дать не может. И это свидетельство того, что основные арсеналы США и НАТО иссякли», — заключил военный эксперт.