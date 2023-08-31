«Приоритет в сфере нераспространения»: РФ призвала в ООН к скорейшей ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

Россия на заседании Генассамблеи ООН призвала все страны как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. С таким заявлением выступил представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов. На сегодняшний день ДВЗЯИ ратифицировали 178 стран, в том числе Россия. Однако договор до сих пор не вступил в силу, поскольку несколько государств его не подписали или не ратифицировали. К последним относятся США. При этом в Москве выражают озабоченность в связи с возможным возобновлением Вашингтоном ядерных испытаний. По словам аналитиков, такая политика Соединённых Штатов ставит под угрозу будущее ДВЗЯИ.

Россия призвала США и ряд других государств как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). С соответствующим заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступил представитель постпредства РФ при организации Дмитрий Глухов.

«Призываем руководство государств, от которых зависит судьба договора, проявить политическую волю и ответственность, как можно скорее приняв конкретные решения по его подписанию и ратификации», — сказал Глухов.

Он отметил, что усилия международного сообщества, в первую очередь «оставшихся восьми стран из Приложения 2 к ДВЗЯИ», должны быть сконцентрированы на его превращении в действующий международно-правовой инструмент.

«Это один из абсолютных приоритетов в сфере нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями», — констатировал российский дипломат.

Напомним, что к настоящему моменту ДВЗЯИ ратифицирован 178 государствами. Однако для вступления соглашения в силу необходимо его утверждение 44 странами, перечисленными в Приложении 2 к договору. Из этого перечня соглашение ратифицировали 36 государств, в том числе Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми стран ДВЗЯИ не подписали Индия, КНДР и Пакистан. Ещё пять государств его подписали, но не ратифицировали — это США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

Несмотря на это, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на заседании Генассамблеи ООН призвала другие страны к ратификации ДВЗЯИ.

«Президент Байден давно поддерживает и выступает за Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и Соединённые Штаты твёрдо привержены делу поддержки договора и усилиям по обеспечению вступления его в силу. Мы призываем все страны, особенно перечисленные в Приложении 2 к договору, ратифицировать ДВЗЯИ, не дожидаясь пока это сделают другие», — заявила Дженкинс.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс

AP

© Theresa Wey

Она также обратилась с призывом к странам, обладающим ядерным оружием, объявить или поддерживать мораторий на испытания ЯО.

«Хотя подобные добровольные моратории и помогают поддерживать международные нормы, направленные против ядерных испытаний, мы также признаём незаменимость юридически обязывающего запрета, который будет обеспечен при вступлении в силу ДВЗЯИ. Такой запрет находится в интересах всех государств», — отметила представитель Госдепа.

Заявление Дженкинс прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Соединённые Штаты долгое время обещают содействовать вступлению в силу ДВЗЯИ, но на деле остаются «уклонистами».

«Вашингтон 30 лет кормит мир обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу. Но на деле остаётся уклонистом. Другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая, по существу, способствует эрозии этого важного соглашения в области ядерного разоружения и нераспространения», — приводит заявление Антонова Telegram-канал посольства.

«Разрушение столпов международной безопасности»

В своём выступлении Дженкинс также выразила озабоченность в связи с февральскими заявлениями Владимира Путина о готовности РФ возобновить ядерные испытания. По её словам, такая риторика противоречит взятым Россией на себя обязательствам в рамках ДВЗЯИ. При этом она предпочла не упоминать о словах российского лидера о том, что Москва пойдёт на такой шаг только в ответ на аналогичные действия США.

Напомним, в феврале 2023 года президент России в послании Федеральному собранию обратил внимание на то, что в США идёт обсуждение по поводу проведения ядерных испытаний для проверки готовности американского стратегического арсенала.

«Мы же знаем всю подноготную: знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединённых Штатов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне... задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов», — отметил российский лидер.

Заседание Генассамблеи ООН

globallookpress.com

© Li Muzi/Xinhua

Путин подчеркнул, что в этой ситуации Минобороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

«Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — сказал президент.

По словам Анатолия Антонова, представитель Госдепа «нагло исказила» суть заявления российского лидера. Дипломат отметил, что РФ ратифицировала ДВЗЯИ ещё в 2000 году и «последовательно и ответственно придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания». Соединённые Штаты же примеру Москвы не только не последовали, но и «палец о палец не ударили, чтобы ввести договор в действие», констатировал посол.

Он также не исключил, что из-за позиции Вашингтона ДВЗЯИ может в будущем быть ликвидирован.

«Политика Соединённых Штатов, в том числе в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, заключается в том, что в разрушении столпов международной безопасности виноват всегда кто-то другой. Как правило, Россия. В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания (а этого никто исключить не может), «хоронить» будем ДВЗЯИ», — заключил Антонов.

Адекватная реакция

Стоит отметить, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с тем, что США препятствуют вступлению ДВЗЯИ в силу. Об этом, в частности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления в марте этого года на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня в Женеве.

«Ответственность за то, что договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, лежит, по сути, на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний. Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать», — подчеркнул дипломат.

Сергей Рябков

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в майском интервью «Известиям» отметил, что США нарушают международные договорённости и «бесцеремонно готовятся возобновить натурные атомные испытания». Он также назвал циничным решение Вашингтона передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках военного объединения AUKUS.

О возможности возобновления натурных ядерных испытаний в США открыто заявили ещё в 2020 году. Тогда это озвучил исполнявший обязанности помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер. Он сообщил, что Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США, которое осуществляет надзор за техническим обслуживанием ядерного оружия, «обязано сохранять возможность возобновить проведение испытаний в определённые сроки».

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США не проводили ядерные испытания с 1992 года. Вместо этого осуществлялись так называемые эксперименты c докритической массой плутония для проверки того, сохраняют ли американские боеголовки свой разрушительный потенциал, находясь на хранении.

Россия в 2000-м ратифицировала ДВЗЯИ, поэтому на Центральном ядерном полигоне на Новой Земле проводятся неядерные взрывные эксперименты с целью подтверждения надёжности существующего ядерного боезапаса.

С 2017 года Вашингтон активно обновляет и модернизирует свой ядерный арсенал, а в 2018-м под эгидой администрации 45-го президента США Дональда Трампа была принята новая ядерная доктрина.

В июне 2023 года координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре сообщила, что США в 2022-м потратили на ядерное оружие $43,7 млрд, что больше, чем у восьми других стран ядерного клуба, вместе взятых ($39,2 млрд).

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, не ратифицируя ДВЗЯИ, США оставляют для себя окно возможностей в вопросе испытания ядерного оружия.

«Американцы всегда действуют с позиции, что всем нужно сформировать некие правила, которые должны выполняться, но при этом США будут исключением. Естественно, Вашингтон не хочет, чтобы кто-то сейчас проводил испытания, чтобы у кого-то ещё могло появиться такое оружие. Для себя же они оставляют окно возможностей, чтобы испытать ЯО при необходимости», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Не ратифицируют, но поддерживают»

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил, что США манипулируют темой возобновления ядерных испытаний, очевидно, намекая на соответствующее намерение РФ. При этом Вашингтон утаивает собственные планы в этой сфере, добавил специалист.

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«Они считают себя главным полицейским на планете, гегемоном, и делают что хотят. Всем советуют, указывают, а сами ведут себя так, как считают нужным», — отметил собеседник RT.

Схожей точки зрения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Соединённые Штаты ДВЗЯИ не ратифицируют, но поддерживают этот договор, считая его важным инструментом. Выглядит это как политика, проводимая мировым жандармом, устанавливающим порядки для других, но не для себя», — сказал аналитик в беседе с RT.

Эксперты также согласились с мнением Анатолия Антонова о том, что из-за действий Вашингтона будущее ДВЗЯИ может оказаться под угрозой. Причём Андрей Клинцевич полагает, что под угрозой находится также Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«ДВЗЯИ находится под угрозой... Как только одна из стран проведёт ядерные испытания, ДВЗЯИ сразу же прекратит своё существование. Точно такая же ситуация сложилась и с ДНЯО из-за того, что американцы объявили о создании блока AUKUS, в рамках которого Австралии будут переданы ядерные технологии», — резюмировал эксперт.