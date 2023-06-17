«Теряют прежнее влияние»: будут ли США пытаться договориться с Ираном по ограничению ядерной программы

Некоторые сообщения о договорённости касательно иранской ядерной программы неверны, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон рассчитывает договориться с Тегераном о приостановке обогащения урана выше уровня в 60%, обещая взамен разморозку его средств в зарубежных банках. Утверждается, что в Белом доме не хотят, чтобы договорённости, если они будут достигнуты, трактовались как двустороннее соглашение, поскольку в этом случае документ должен будет получить одобрение конгресса. Администрация Байдена планирует возродить основные пункты ядерной сделки 2015 года, полагают аналитики. По их мнению, США были вынуждены вступить в диалог с Тегераном из-за утраты своих позиций на Ближнем Востоке.

США пытаются добиться от Ирана ряда ограничений по развитию его ядерной программы в обмен на смягчение санкционного режима. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

В частности, Вашингтон рассчитывает на то, что Тегеран не будет повышать обогащение урана выше уровня 60% и откажется от поддержки проиранских формирований в ближневосточном регионе. В ответ Соединённые Штаты могут разморозить существенную часть иранских денег, находящихся в зарубежных банках.

При этом в Белом доме не хотят, чтобы взаимные уступки, если они будут достигнуты, трактовались как некое соглашение, потому что в таком случае документ должен будет получить одобрение конгресса.

Тем не менее в парламенте США уже указали на то, что администрация президента обязана согласовывать с законодателями все решения по Ирану, что предусмотрено Законом о рассмотрении ядерного соглашения с Ираном (Iran Nuclear Agreement Review Act, INARA) от 2015 года.

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15 июня председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором напомнил ему об этом законе. Вместе с тем конгрессмен выразил негативное отношение к переговорам с Ираном и возможному неформальному соглашению с ним. Маккол заявил, что сейчас центрифуги Ирана сохраняют возможность быстрого обогащения урана до 84%, то есть уровня, близкого к оружейному качеству, добавив, что Тегерану нельзя доверять.

«Иран накопил знания в области ядерной энергетики, которых невозможно лишиться. Любая договорённость, которая лишь ограничивает ядерную программу Ирана, а не полностью её останавливает, представляет собой опасный подрыв глобальных норм нераспространения (имеется в виду режим нераспространения ядерного оружия. — RT)», — утверждает Маккол.

Комментируя сообщения СМИ, госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что «некоторые сообщения» о договорённостях между США и Ираном по иранской ядерной программе не соответствуют действительности.

«Растущая мощь»

На текущий момент известно, что специальный посланник президента США по Ирану Роб Малли встречался с постпредом республики при ООН Мохсеном Назири Аслом. До этого Тегеран в течение нескольких месяцев отказывался от прямых контактов с американскими властями.

По данным СМИ, обе стороны провели уже не один раунд непрямых переговоров в Омане. Сообщается, что в них участвовали координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани. По словам журналистов, главная цель Вашингтона заключается в снижении напряжённости и предотвращении возможного ирано-израильского конфликта.

Пуск новой иранской баллистической ракеты

Напомним, в начале июня министр обороны Израиля Йоав Галант весьма эмоционально отреагировал на презентацию Ираном новой гиперзвуковой баллистической ракеты «Фаттах».

«Я слышу как наши враги хвастаются оружием, которое они разрабатывают. На любую такую разработку у нас есть ещё лучший ответ — будь то на суше, в воздухе или на морской арене… Мы будем знать, как защитить граждан Израиля и как нанести удар по нашим врагам, если потребуется», — цитирует агентство ТАСС высказывание Галанта, которое распространила пресс-служба Минобороны страны.

В свою очередь, 14 июня на встрече с представителями палестинского сопротивления верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «сионистские лидеры вправе беспокоиться о том, что не увидят 80-летия Израиля».

«Растущая мощь групп сопротивления на Западном берегу — это ключ к тому, чтобы поставить сионистского врага на колени, и этот путь должен продолжаться», — цитирует Хаменеи агентство IRNA.

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По данным СМИ, США стремятся не допустить ухудшения ядерной ситуации и избежать потенциального столкновения между Израилем и Ираном.

«Мы хотели бы избежать мощного ответа Израиля, который мог бы последовать в случае просчёта со стороны Ирана», — сказал чиновник.

На официальном уровне власти США транслируют примерно те же тезисы, но с поправкой на то, что достижение «взаимопонимания» с Тегераном не стоит воспринимать как сделку.

«Мы продолжаем использовать дипломатические обязательства для достижения всех этих целей», — цитирует Reuters представителя Госдепартамента США Мэтта Миллера.

В свою очередь, неназванный иранский чиновник заявил агентству, что возможные договорённости можно трактовать как угодно. Главное, по его словам, что «обе стороны хотят предотвратить дальнейшую эскалацию».

«Предложить нечто больше»

По мнению опрошенных RT экспертов, США были вынуждены вступить в переговоры с Ираном из-за опасений, что ситуация в регионе действительно выйдет из-под контроля в условиях неработающих механизмов СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) — ядерной сделки 2015 года, из которой Вашингтон вышел при президентстве Дональда Трампа. В ответ Тегеран начал обогащать уран.

Изначально администрация Байдена не являлась противником восстановления СВПД, но вместе с тем американские чиновники требовали от Ирана первым пойти на уступки. Тегеран от такого предложения отказался.

Аятолла Али Хаменеи

© Office of the Iranian Supreme Leader via AP

На сегодняшний день вопрос ядерной сделки 2015 года снят с повестки дня руководства США. Вместе с тем Соединённые Штаты публично признают, что хотят вернуть атомную программу Ирана в прежние границы.

Тегеран неоднократно выражал готовность к переговорам по СВПД, но без предварительных условий. В конце апреля в интервью РИА Новости постпред исламской республики при ООН и МАГАТЭ в Вене Мохсен Назири Асл подчеркнул, что для старта коммуникации по ядерной сделке нужна только воля Вашингтона.

«США необходимо иметь волю и силу, чтобы завершить длительные переговоры. Иран постоянно выражал свою готовность продолжать переговоры до заключения соглашения», — сказал дипломат.

Как отметил в комментарии RT научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, Белый дом выбрал альтернативный формат коммуникации с Тегераном для фактического воссоздания ключевых пунктов СВПД. Однако, по мнению эксперта, Вашингтон «не так много может предложить Ирану».

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«Вступив в эти переговоры, администрация Байдена рассчитывает возродить положения СВПД. Но сейчас ситуация такова, что последние годы Иран успешно противостоит давлению Запада и агрессивной политике Израиля, заметно окрепли его отношения с Россией, Китаем, странами Ближнего Востока. Поэтому чтобы добиться согласия Тегерана, Вашингтон должен предложить нечто больше», — говорит Лукьянов.

По мнению эксперта, США вынуждены считаться с военной мощью и возросшим геополитическим влиянием исламской республики. В то же время, как добавил Лукьянов, часть иранского истеблишмента заинтересована в снятии санкций, и потому сделка с Вашингтоном вполне может состояться, но на более выгодных для Тегерана условиях.

Схожей точки зрения придерживается и востоковед Карине Геворгян. В беседе с RT эксперт заявила, что США стремительно утрачивают позиции на Ближнем Востоке. На этом фоне администрация Байдена пытается «задобрить» Иран обещаниями снять часть санкций.

«На мой взгляд, тот факт, что Вашингтон ещё и уговаривал Тегеран сесть за стол переговоров, — это безусловный успех исламской республики. Американцы теряют прежнее влияние в регионе, и это происходит достаточно быстро. Об этом красноречиво говорит триумфальное возвращение Сирии в Лигу арабских государств, сближение Саудовской Аравии и Ирана, в том числе в военной сфере. Вашингтон вынужден искать подход к Тегерану как к одному из лидеров региона», — пояснила Геворгян.

Большое впечатление на США, как считает эксперт, произвели успехи Ирана в развитии ракетной программы и появление у него гиперзвукового оружия. В сложившейся обстановке Тегеран видит своей целью на переговорах с Вашингтоном не только полную разморозку финансов, но и максимально возможное снятие санкций.

АЭС в Бушере

Legion-Media

© ZUMA Press, Inc./Alamy Live News

«Тегеран будет продавливать США насколько это возможно. Там прекрасно понимают, что американцам нельзя доверять, нельзя верить никаким гарантиям. Конечно, Иран хочет, чтобы с него сняли все санкции и вернули его же собственные деньги. Но это не ключевая задача республики, которая научилась успешно противостоять неимоверному давлению США и Израиля», — подчеркнула Геворгян.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT заявил, что США не откажутся от курса на борьбу с Ираном. Цель нынешних переговоров состоит в попытке заручиться гарантиями того, что Тегеран не пойдёт на разработку ядерного оружия и не создаст таким образом новую угрозу Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

«Вашингтон не любит признавать ошибки, но он их допустил, разрушив СВПД. Сейчас он пытается как-то поправить ситуацию и опасается войны с участием Ирана на Ближнем Востоке. Впрочем, это не означает, что США перестанут вмешиваться во внутренние дела Ирана и раскачивать там ситуацию», — заключил Блохин.