«Краеугольный камень всего региона»: в Саудовской Аравии открывается саммит ЛАГ с участием Сирии

В Саудовской Аравии 19 мая начинает работу саммит Лиги арабских государств. Впервые за 12 лет в нём принимает участие Сирийская Арабская Республика. Её членство в организации было приостановлено в 2011 году на фоне протестов, переросших в вооружённый конфликт. По мнению экспертов, возвращению САР в Лигу способствовало сближение партнёра Сирии — Ирана с саудовской стороной. Как полагают востоковеды, следующим шагом по укреплению позиций Дамаска на региональной и мировой аренах станет нормализация турецко-сирийских отношений. Подготовка к соответствующим переговорам при участии Ирана и России уже началась.

19 мая в Саудовской Аравии состоится очередной саммит Лиги арабских государств. Как ранее сообщил помощник генерального секретаря этой организации Хусам Заки, мероприятие пройдёт в городе Джидда.

В этом году впервые после многолетнего перерыва в саммите принимает участие Сирийская Арабская Республика. Напомним, в 2011 году страны — участницы ЛАГ приостановили её членство в организации в знак протеста против подавления сирийскими властями оппозиционных демонстраций.

Однако в начале мая министры иностранных дел арабских государств по итогам голосования приняли решение возобновить членство САР.

Это решение не поддержали в Вашингтоне, о чём заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

«Мы не считаем, что Сирия заслуживает возвращения в Лигу арабских государств, и поделились такой точкой зрения со всеми нашими партнёрами в регионе, но решение принимать им самим. Наша позиция предельно ясна: мы не будем заниматься нормализацией отношений с Асадом и этим режимом», — сказал глава Госдепа.

В то же время, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «в Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в «арабскую семью».

Накануне саммита в Джидду по приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда направился президент Сирии Башар Асад. По информации сирийского информационного агентства SANA, в преддверии поездки сирийский лидер через посла Саудовской Аравии в Иордании Наифа Ас-Судаири передал приветствие и благодарность королю за приглашение и выразил уверенность, что предстоящий саммит «укрепит совместные арабские действия в достижении чаяний народов».

Президент Сирии Башар Асад

AP

© Vladimir Gerdo, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Как заявил в преддверии саммита ЛАГ глава сирийского МИД Фейсал Микдад по итогам переговоров со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, Дамаск сделает всё необходимое для скорейшего открытия посольства королевства в САР.

«Мы обсудили все вопросы, в том числе касающиеся приготовлений к арабскому саммиту. И мы удовлетворены всей проделанной на данный момент работой», — сказал Микдад.

«Под руководством властей обеих стран эти двусторонние отношения выйдут на уровень, отвечающий интересам наших народов», — также выразил уверенность глава сирийского МИД.

Консолидация мусульманского мира

Напомним, межправительственная региональная организация Лига арабских государств (ЛАГ) была основана в 1945 году, сегодня в неё входят 22 страны, в том числе Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ливия и Египет.

Как предположил в комментарии RT профессор Дипломатической академии МИД РФ востоковед Александр Вавилов, решение ЛАГ восстановить членство Сирии связано с тем, что руководство арабских стран убедилось, что методы давления и принуждения в современных условиях неэффективны.

«Если обратиться к карте, мы увидим, что САР — это краеугольный камень всего Ближневосточного региона. Не исключено, что вскоре Сирия восстановит отношения не только с участниками ЛАГ, но и с рядом других государств», — считает эксперт.

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Долгов напомнил в беседе с RT, что приостановку членства САР в начале сирийской гражданской войны поддержали не все участники Лиги арабских государств.

«Решение о возвращении Сирии связано с изменением ситуации на Ближнем Востоке и позиции по этому вопросу целого ряда значимых региональных стран. Известно, что Саудовская Аравия не так давно восстановила отношения с Ираном. Это очень важное событие не только для арабского мира, но и в глобальном масштабе. Королевство продемонстрировало, что больше не следует позиции США в вопросе давления на Иран, который является противником не только Соединённых Штатов, но и их ближайшего регионального союзника — Израиля», — говорит эксперт.

Он считает, что возвращение Сирии в ЛАГ вряд ли ослабит политические и дипломатические связи между Дамаском и Тегераном, которые заметно упрочились в последние годы.

Заседание ЛАГ

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© Foreign Ministry of Quwait / Handout/Anadolu Agency

«Тегеран не раз заявлял о необходимости консолидировать мусульманский мир. Так что восстановление позиций Сирии в ЛАГ только поспособствует достижению этой цели. Особенно на фоне оттепели в ирано-саудовских отношениях», — добавил эксперт.

Напомним, в апреле Иран и Саудовская Аравия объявили о возобновлении работы своих посольств в Эр-Рияде и Тегеране к 9 мая.

Турецкий вектор

Нормализации ситуации в регионе поспособствует также налаживание турецко-сирийских отношений, отмечают эксперты.

Как заявил 18 мая на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, практическая работа над дорожной картой по нормализации сирийско-турецких отношений уже началась. Он также пояснил, что сроки новой встречи глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии будут определены после президентских выборов в Турецкой Республике — второй тур голосования назначен на 28 мая.

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Напомним, 10 мая в Москве прошёл первый раунд переговоров министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции. Одной из тем встречи стала нормализация сирийско-турецких отношений. Как подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, обращаясь к иностранным коллегам, запуск процесса сирийско-турецкой нормализации «оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом».

Комментируя итоги встречи, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере.

«На них была подчёркнута наша приверженность территориальной целостности Сирии, единые подходы в борьбе с терроризмом, важность политического урегулирования и проведение этого процесса без предварительных условий. Мы договорились о поэтапной подготовке дорожной карты — для этого создаётся специальный комитет, который начнёт работу в ближайшее время», — сказал глава турецкой дипломатии.

Впрочем, пока эксперты сдержанно оценивают перспективы турецко-сирийского урегулирования. Напомним, на фоне гражданской войны в Сирии, спровоцировавшей рост террористической активности в регионе, в отношениях Дамаска и Анкары наступил кризис. Турецкие власти провели на сирийской территории ряд военных операций, направленных против курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.

Военные Турции в Сирии

AFP

© OMAR HAJ KADOUR

С точки зрения Александра Вавилова, в целом нормализация сирийско-турецких отношений вполне вероятна, но путь к ней будет непростым.

«Дело в том, что Сирия, имея на то полные основания, требует вывода турецких войск со своей территории. И хотя на словах Турция выступает за восстановление целостности и суверенитета САР, на практике она не спешит выполнять требование Дамаска, объясняя это необходимостью вести борьбу с террористами. Это серьёзный камень преткновения», — пояснил эксперт.

В то же время Борис Долгов напоминает, что у Дамаска и Анкары есть общие интересы: курдский анклав, сформированный на севере САР при поддержке США, фактически претендует на отделение от Сирии.

«Это вызывает озабоченность Турции, которая расценивает военно-политические структуры курдов как угрозу. А для Сирии наличие такого анклава может привести к расчленению страны. Тем не менее между турецкой и сирийской сторонами до сих пор остаются противоречия», — добавил востоковед.

Однако эксперты констатируют, что сейчас позиции Сирии на региональной политической арене укрепляются, а отношения с целым рядом стран улучшаются, что для Дамаска весьма позитивно.