МИД России: работа над дорожной картой по сирийско-турецкой нормализации уже началась

Практическая работа над дорожной картой по нормализации сирийско-турецких отношений уже началась.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки — замглавы МИД Михаил Богданов.

«Конечно. Мы этим занимаемся», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

10 мая глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом вопросы урегулирования кризиса в Сирии с акцентом на астанинский формат.