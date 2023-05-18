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МИД России: работа над дорожной картой по сирийско-турецкой нормализации уже началась

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Практическая работа над дорожной картой по нормализации сирийско-турецких отношений уже началась.
МИД России: работа над дорожной картой по сирийско-турецкой нормализации уже началась
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки — замглавы МИД Михаил Богданов.

«Конечно. Мы этим занимаемся», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

10 мая глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом вопросы урегулирования кризиса в Сирии с акцентом на астанинский формат.

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