Лавров обсудил с коллегой из Сирии вопросы урегулирования ситуации в САР
- РИА Новости
«Была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг неё с акцентом на продвижение комплексного урегулирования сирийского кризиса с опорой на эффективную роль астанинского формата», — говорится в сообщении российского МИД.
Стороны отметили позитивную динамику в восстановлении связей Сирии с арабскими государствами накануне саммита ЛАГ в Саудовской Аравии и подчеркнули необходимость международного содействия Дамаску в преодолении последствий недавнего землетрясения.
Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции — Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян, Фейсал Микдад и Мевлют Чавушоглу — ранее завершили переговоры в Москве.
Они продолжались около трёх часов.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал встречу конструктивной.