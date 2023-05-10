Лавров обсудил с коллегой из Сирии вопросы урегулирования ситуации в САР

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом вопросы урегулирования кризиса в Сирии с акцентом на астанинский формат.

«Была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг неё с акцентом на продвижение комплексного урегулирования сирийского кризиса с опорой на эффективную роль астанинского формата», — говорится в сообщении российского МИД.

Стороны отметили позитивную динамику в восстановлении связей Сирии с арабскими государствами накануне саммита ЛАГ в Саудовской Аравии и подчеркнули необходимость международного содействия Дамаску в преодолении последствий недавнего землетрясения.

Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции — Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян, Фейсал Микдад и Мевлют Чавушоглу — ранее завершили переговоры в Москве.

Они продолжались около трёх часов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал встречу конструктивной.