Чавушоглу назвал конструктивной встречу глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана
- РИА Новости
«Встреча прошла конструктивно и эффективно», — цитирует его РИА Новости.
По словам Чавушоглу, стороны заявили свою приверженность территориальной целостности Сирии, единому подходу по борьбе с терроризмом и отметили важность совместной работы по гуманитарным вопросам.
Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян, Фейсал Микдад и Мевлют Чавушоглу ранее завершили переговоры в Москве.
Они продолжались около трёх часов.