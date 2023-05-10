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Чавушоглу назвал конструктивной встречу глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал конструктивной встречу в Москве с коллегами из России, Сирии и Ирана.
Чавушоглу назвал конструктивной встречу глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана
  • РИА Новости

«Встреча прошла конструктивно и эффективно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чавушоглу, стороны заявили свою приверженность территориальной  целостности Сирии, единому подходу по борьбе с терроризмом и отметили важность совместной работы по гуманитарным вопросам.

Министры иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян, Фейсал Микдад и Мевлют Чавушоглу ранее завершили переговоры в Москве.

Они продолжались около трёх часов.

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