«Консолидация арабских стран»: Сирия возвращается в Лигу арабских государств

Сирия возвращается в Лигу арабских государств (ЛАГ). Такое решение приняли главы МИД стран — участниц этой организации. По данным СМИ, президент республики Башар Асад может принять участие в саммите ЛАГ, который пройдёт 19 мая в Саудовской Аравии. Сирия была исключена из Лиги арабских государств в 2011-м на фоне массовых беспорядков, переросших в гражданскую войну и вооружённый конфликт. Ситуацию в стране удалось стабилизировать только после вмешательства по просьбе Асада России и Ирана. Как полагают эксперты, возвращение Сирии в ЛАГ означает окончательный крах планов США по изоляции Дамаска и свидетельствует о сокращении американского влияния на всём Ближнем Востоке.

На встрече в Каире 7 мая министры иностранных дел стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) согласовали вопрос возвращения Сирии в данную организацию. Об этом сообщил журналистам представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

«На встрече министров иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, было принято решение вернуть Сирии её место в организации... Дипломатия диалога и приложенные Ираком усилия по арабской интеграции сыграли существенную роль в возвращении Сирии в Лигу арабских государств», — цитирует ас-Саххафа Иракское информационное агентство (INA).

В преддверии встречи в Каире министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подчеркнул, что среди участниц ЛАГ имеется достаточное количество голосов для восстановления членства Сирии.

Дамаск, со своей стороны, готов вернуться в Лигу арабских государств, но подчёркивает, что это событие не является для него самоцелью. Об этом, в частности, в мартовском интервью RT сказал президент САР Башар Асад.

«Мы сообщили им всем, что возвращение в ЛАГ не является для Сирии самоцелью. Наша общая цель — это совместные действия всех арабских государств», — отметил Асад.

«Историческая ошибка»

Напомним, ЛАГ аннулировала членство Сирии в ноябре 2011 года под предлогом обвинений в необоснованных случаях насилия в отношении протестующих. В тот момент в САР бушевали массовые антиправительственные беспорядки, которые затем переросли в вооружённый конфликт и борьбу с формированиями ИГ*.

Дамаск осудил решение Лиги арабских государств, заявив, что оно отвечает интересам США и других западных стран.

В результате конфликта законное правительство САР утратило контроль над значительной частью территории страны. Однако через несколько лет Дамаск вернул его благодаря военной и политической поддержке России и Ирана.

По мнению политического обозревателя-арабиста Вячеслава Матузова, в 2011 году Лига арабских государств допустила «историческую ошибку», исключив Сирию из своего состава.

«В 2011-м арабский мир переживал тяжёлые времена. Тем не менее недопустимо забывать, что Сирия — это органичная часть арабского исламского мира. Решение ЛАГ было противоестественным. Сирию нельзя было исключать из ЛАГ, но сейчас страны региона исправляют допущенную историческую ошибку», — пояснил Матузов в комментарии RT.

Определённую роль в этом процессе, как полагает эксперт, сыграла волна сочувствия к Сирии из-за последствий разрушительного землетрясения, которое произошло в феврале. Тогда в результате подземных толчков пострадали свыше 400 тыс. сирийцев, было повреждено более 4 тыс. зданий.

«В той ситуации, пожалуй, не было равнодушных. Конечно, Сирии вновь помогли Россия и Иран, но не остались равнодушными и государства из числа членов ЛАГ. С их стороны Сирии была оказана очень серьёзная материальная помощь, а сейчас они помогают ей восстанавливать разрушенные населённые пункты», — сказал Матузов.

В комментарии RT научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов заявил, что возвращение Сирии в ЛАГ означает скорое снятие ограничений на развитие отношений с арабскими странами. По словам эксперта, участники организации планируют восстановить экономику Сирии, которая гораздо сильнее пострадала от войны, чем от землетрясений.

«Возвращение Сирии в ЛАГ — это непростой процесс. У Дамаска ещё сохраняются разногласия с Катаром и рядом других государств. Однако Сирия заручилась поддержкой подавляющего большинства стран ЛАГ. Арабский мир наконец переворачивает печальную страницу своей истории. За возвращением Сирии в Лигу арабских государств должно последовать и её экономическое восстановление», — подчеркнул Лукьянов.

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Как отметил эксперт, решению о возвращении Сирии в ЛАГ предшествовало дипломатическое сближение Дамаска со странами региона. С начала нынешнего года руководство Сирии встречалось с представителями ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Ирака, Иордании, Ливии и других стран.

В конце февраля в Дамаске состоялась встреча Асада с делегацией Арабского парламентского союза (АПС). В ходе беседы руководитель делегации Мухаммед аль-Халбуси заявил, что АПС «не пожалеет усилий для восстановления влиятельной и активной роли Сирии на региональной арене».

Сирийский президент поблагодарил парламентариев арабских стран. Как отметил Башар Асад, «арабские братья взяли на себя инициативу и доказали, что стоят на стороне Сирии в трудных обстоятельствах, вызванных войной с терроризмом и последствиями землетрясений».

Новая реальность

Согласно данным египетского журнала Al Majalla, Башар Асад может принять участие в саммите, который состоится 19 мая в Саудовской Аравии. В середине апреля в Дамаске сирийский лидер встречался с министром иностранных дел королевства Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Правда, подробности беседы двух политиков остались неизвестны.

Ранее в Джидде прошла встреча глав МИД двух государств. По её итогам Эр-Рияд и Дамаск договорились о создании условий для возвращения на родину сирийских беженцев. Также Саудовская Аравия и Сирия выступили за восстановление консульских услуг и авиасообщения между странами.

По данным Al Majalla, ещё одним из инициаторов сближения с Дамаском стала Иордания, принявшая большое количество сирийских беженцев после начала гражданской войны в республике.

Сирийские боевики

© AP Photo/Rodrigo Abd

Представители короля Абдаллы II подготовили документ, который подразумевает поэтапное разрешение сирийского кризиса и отказ от попыток смены правительства в Дамаске. В нём акцентируется необходимость прямого участия арабских стран в политическом урегулирование ситуации в САР и вывод всех иностранных сил и боевиков с территории страны, в том числе американских войск. В целом, по словам журналистов, Иордания выступает за прекращение изоляции Сирии и снятие с неё санкций, хотя и требует от Асада определённых уступок оппозиции.

«Я не уверен на счёт Иордании. Скорее имеет смысл делать вывод о том, что сближение с Сирией выгодно почти всем странам Ближнего Востока. Конечно, остаётся ещё немало подводных камней и спорных вопросов. Вместе с тем очевидно и то, что члены ЛАГ стремятся урегулировать внутренние конфликты. Сейчас мы наблюдаем консолидацию арабских стран, формирование общеарабской повестки», — полагает Григорий Лукьянов.

Как считает эксперт, интеграционные процессы на Ближнем Востоке получили стимул на фоне ослабления влияния США на обстановку в регионе. Тем не менее Вашингтон не собирается встраиваться в новую реальность, оставаясь противником полноценной нормализации отношений между Сирией и арабскими странами, отмечает Лукьянов. Более того, США по-прежнему отказываются налаживать диалог с Дамаском и сохраняют незаконное военное присутствие в САР.

Как неоднократно заявляли в Дамаске и Москве, американцы продолжают поддерживать местные вооружённые формирования и игнорировать террор «Исламского государства». Кроме того, по данным Службы внешней разведки России, США могут использовать радикалов, в том числе боевиков ИГ, для раскачивания ситуации в Сирии.

По словам Вячеслава Матузова, именно Вашингтон является главным спонсором сирийской вооружённой оппозиции начиная с 2011 года. Поэтому эксперт не исключает, что США попытаются воспрепятствовать сближению Дамаска с ближневосточными странами.

«США всегда были последовательными противниками межарабской интеграции. По этой причине Вашингтон устроил вторжение в Ирак и поддержал сирийскую оппозицию. Американцы ещё могут воспользоваться сохраняющимся влиянием и попытаться раскачать обстановку. Однако сегодняшняя позиция арабских стран прямо свидетельствует о том, что мнение США уже утратило прежнее значение», — уверен Матузов.

Военнослужащие США в Сирии

© AP Photo/Ben Curtis

В свою очередь, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил в комментарии RT, что в текущей геополитической обстановке у США не хватает ресурсов для обеспечения роли лидера в ближневосточных делах.

«Сирия выстояла за счёт того, что получила поддержку РФ, Ирана и в определённой мере Китая. Одновременно с этим у США ухудшились отношения с Турцией и Саудовской Аравией. В нынешней ситуации ресурсы США отвлечены на противостояние России и Китаю. В итоге Вашингтон оказался не в силах воспрепятствовать возвращению Сирии в ЛАГ и остановить начавшееся сближение почти всех арабских стран», — заключил Козюлин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.