«Проявление государственного терроризма»: почему СВР заявила о планах США раскачать ситуацию в Сирии

Вашингтон продолжает использовать террористические формирования для дестабилизации обстановки в Сирии, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По данным СВР, в ближайшее время боевики должны получить пикапы с крупнокалиберными пулемётами, ПЗРК «Игла», переносные противотанковые комплексы TOW и NLAW. Руководство боевиками будут осуществлять американские спецслужбы и сотрудники Центрального командования ВС США. По мнению экспертов, таким образом Вашингтон стремится увеличить незаконную добычу сирийской нефти и не допустить нормализации отношений Дамаска с другими ближневосточными странами.

Соединённые Штаты планируют расшатать ситуацию в Сирии с помощью подконтрольных незаконных вооружённых формирований (НВФ) и боевиков ИГ*. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

«Особая роль при этом отводится американцами так называемой «Армии свободной Сирии» — конгломерату вооружённых оппозиционных курдских и арабских отрядов, действующих в центре и на северо-востоке страны. Через них американцы и их британские союзники ведут работу с остающимися пока в удалённых районах страны подпольными формированиями «Исламского государства», — цитирует Нарышкина пресс-служба СВР.

Координация этой подрывной активности осуществляется с позиций американской военной базы вблизи населённого пункта Эт-Танф в провинции Хомс.

«Военная база США в районе населённого пункта Эт-Танф располагается на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. В подконтрольную ей территорию входит 55-километровая зона вокруг города», — говорится в материалах военного ведомства.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, территория Эт-Танфа оккупирована ВС США. Кроме того, в этом районе находятся бандформирования. Боевики представляют опасность для гражданского населения и используются США для провокаций против сирийской армии.

По данным СВР, сейчас в Эт-Танфе решаются вопросы вооружения террористов. В ближайшее время боевики должны получить несколько десятков полноприводных пикапов с крупнокалиберными пулемётами, ПЗРК «Игла», переносные противотанковые комплексы TOW и NLAW.

На одной доске с террористами

Как отметили в СВР, Соединённые Штаты намерены направить террористов против правительственных сил и госструктур Сирии. Планированием этих действий занимаются американские спецслужбы и сотрудники Центрального командования ВС США.

«Целью этой преступной деятельности является расшатывание обстановки в Сирии. Игиловцам поручено разжигать боевые действия на сирийском юго-западе (провинции Сувейда и Дараа), в центральной части страны (Хомс) и к востоку от Евфрата (Ракка, Дейр эз-Зор)», — информирует российская спецслужба.

Повстанцы из «Армии свободной Сирии»

AP

Американцы собираются сформировать несколько отрядов радикалов общей численностью около 300 человек. После спецподготовки они будут задействованы в нападениях на военные объекты Сирии и Ирана. Кроме того, часть террористов их покровители намерены использовать в столичном регионе, в том числе для похищений российских и иранских военнослужащих.

«Тесное взаимодействие США с исламскими террористами, включая боевиков ИГИЛ, ставит их на одну доску. По сути, такая деятельность США является проявлением государственного терроризма», — подчеркнули в СВР.

Напомним, с 2015 года в Сирии присутствует ограниченный контингент ВС РФ. Российские войска развёрнуты на авиабазе Хмеймим и в порту города Тартус. Благодаря российской военной поддержке в 2015—2017 годах Дамаск смог вернуть контроль над значительной частью территории республики и нанести поражение ИГ.

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В настоящее время Дамаск поддерживает идею расширения военного присутствия РФ в стране. 15 марта сирийский лидер Башар Асад встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы Асад заявил, что между странами начинается новый этап отношений.

По словам опрошенных RT экспертов, Соединённые Штаты всегда крайне негативно воспринимали роль Москвы в урегулировании сирийского конфликта, но были вынуждены мириться с законным российским военным присутствием в арабской республике.

В беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк предположил, что сейчас Вашингтон намерен в очередной раз попробовать раскачать обстановку в Сирии, пользуясь своим незаконным присутствием в республике и влиянием на местные бандформирования.

«Вмешательство Вашингтона в дела Сирии уже привело в 2011 году к гражданской войне и возвышению ИГ. С большим трудом и при поддержке Москвы Дамаску удалось вернуть контроль над большей частью территории страны и вытеснить «Исламское государство». Но американцы продолжают подрывную работу. Они незаконно удерживают некоторые районы САР, вербуют боевиков и раз за разом пытаются снова раскачать ситуацию в Сирии», — отметил Батюк.

По мнению эксперта, Вашингтон заинтересован в том, чтобы использовать бандформирования как инструмент противодействия Дамаску, Москве и Багдаду. В конечном счёте, как полагает Батюк, США намереваются прибрать к рукам как можно больше природных ресурсов САР.

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Как сообщала ранее СВР, Соединённые Штаты занимаются расхищением природных ресурсов САР. В частности, Вашингтон участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока арабской республики.

«Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр эз-Зор извлекается до 3 млн баррелей сырья. Около трети похищенной нефти при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене $35—40 за баррель», — говорится в материалах СВР.

Задача американского контингента и ЧВК заключается в сопровождении колонн с нефтью, а также охране объектов добывающей и перерабатывающей инфраструктуры, рассказали в СВР.

По словам Батюка, добыча сирийской нефти — выгодный бизнес для США.

«Когда месторождения Сирии занимали игиловцы, нефть качали они, неплохо на этом зарабатывая. Сейчас этим незаконным бизнесом занимаются американцы. И США хотят максимизировать свою прибыль», — полагает Батюк.

Противодействие нормализации

В беседе с RT научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня предположил, что на сирийском направлении США в основном преследуют политические цели. В частности, они стремятся противодействовать нормализации отношений Дамаска с другими арабскими странами. И обозначенные СВР планы Вашингтона по дестабилизации ситуации в республике с помощью террористических формирований направлены именно на это.

«Сейчас Вашингтону очень не нравится то обстоятельство, что Башар Асад, против которого он так долго боролся, возвращает свою страну в Лигу арабских государств и налаживает отношения с государствами региона. Об этом свидетельствуют визит Асада в ОАЭ, намерение Саудовской Аравии восстановить отношения с официальным Дамаском», — рассказал Останин-Головня.

По мнению эксперта, дестабилизация в САР выгодна США ещё и в контексте усилий по срыву сближения Саудовской Аравии и Ирана, которые враждовали на протяжении десятилетий.

«Сирийский вопрос стоит в центре этой нормализации наравне с йеменским», — отметил Останин-Головня.

Напомним, 19 марта король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд пригласил иранского президента Ибрагима Раиси посетить столицу королевства. Ранее при посредничестве Китая Эр-Рияд и Тегеран достигли договорённостей о восстановлении дипломатических отношений. Оба государства намерены в ближайшее время разрешить существующие споры и разногласия.

В недавнем интервью старшему корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая Асад заявил, что арабская республика перестала быть ареной ирано-саудовского противостояния.

Как считает Останин-Головня, нормализация отношений Саудовской Аравии и Ирана способна радикально изменить ситуацию на Ближнем Востоке, причём не в пользу США. В возможном новом витке сирийского конфликта Вашингтон видит способ рассорить Эр-Рияд и Тегеран.

«Нормализация и сближение Саудовской Аравии и Ирана — очень важный для стабилизации Ближнего Востока процесс. Кроме того, насколько я могу судить, обе страны намерены компенсировать чрезмерное присутствие США в регионе за счёт усиления сотрудничества с Москвой и Пекином. США необходимо принимать ответные меры, и, видимо, потому они вновь обратили внимание на Сирию, которая в период гражданской войны была ареной противостояния Саудовской Аравии и Ирана», — пояснил Останин-Головня.

Это мнение разделяет и Владимир Батюк. Как считает эксперт, Соединённые Штаты опасаются, что вслед за потеплением ирано-саудовских отношений при посредничестве Москвы множество спорных вопросов будет решено и между Сирией и Турцией.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада, 15 марта 2023 года

РИА Новости

© Владимир Гердо

В январе 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность встречи с Асадом. В интервью RT сирийский лидер также не исключил этого, отметив, что диалог может состояться при условии вывода турецких войск с территории страны и после отказа от поддержки НВФ.

Как заявил Батюк, Соединённые Штаты не хотят потерпеть новое политическое поражение на Ближнем Востоке.

«Россия выступает главным посредником в контактах по нормализации отношений между Сирией и Турцией. Если это произойдёт, то станет новым чувствительным ударом по позициям Вашингтона на Ближнем Востоке после восстановления ирано-саудовского диалога. Это будет очередное крупное политическое поражение США. И конечно, Соединённые Штаты будут стараться его не допустить», — резюмировал Батюк.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.