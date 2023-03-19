В Тегеране заявили, что король Саудовской Аравии пригласил Раиси посетить Эр-Рияд
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Об этом пишет Tasnim.
По словам замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди, король Саудовской Аравии в письме Раиси поприветствовал соглашение о восстановлении дипломатических отношений между странами, а также призвал иранского президента к укреплению экономического и регионального сотрудничества и пригласил совершить официальный визит в Эр-Рияд.
Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью старшему корреспонденту RT Arabic Саргону Хадаю заявил, что САР перестала быть ареной для ирано-саудовского противостояния.