Асад: Сирия перестала быть ареной ирано-саудовского противостояния
«Сирия перестала быть ареной ирано-саудовского противостояния, как случалось в некоторые моменты и как это воспринималось разными сторонами в то время», — сказал Асад.
Он добавил, что политика Саудовской Аравии в отношении Сирии изменилась уже несколько лет назад.
По его словам, у саудитов не было стремления вмешиваться во внутренние дела Сирии либо поддерживать какие-либо группировки в САР.
Также Асад в интервью RT Arabic заявил, что возвращение в ЛАГ не является для Дамаска самоцелью.