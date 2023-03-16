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Асад: Сирия перестала быть ареной ирано-саудовского противостояния

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Президент Сирии Башар Асад в интервью старшему корреспонденту RT Arabic Саргону Хадаю заявил, что САР перестала быть ареной для ирано-саудовского противостояния.

«Сирия перестала быть ареной ирано-саудовского противостояния, как случалось в некоторые моменты и как это воспринималось разными сторонами в то время», — сказал Асад.

Он добавил, что политика Саудовской Аравии в отношении Сирии изменилась уже несколько лет назад. 

По его словам, у саудитов не было стремления вмешиваться во внутренние дела Сирии либо поддерживать какие-либо группировки в САР.

Также Асад в интервью RT Arabic заявил, что возвращение в ЛАГ не является для Дамаска самоцелью.

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