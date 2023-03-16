Асад: возвращение в ЛАГ не является для Сирии самоцелью

Президент Сирии Башар Асад в интервью старшему корреспонденту RT Arabic Саргону Хадаю заявил, что возвращение в ЛАГ не является для Дамаска самоцелью.

«Возвращение в ЛАГ не является для Сирии самоцелью. Зачем возвращаться лишь ради того, чтобы говорили, что ты вернулся?» — сказал он.

По его словам, Сирия вернётся в ЛАГ только после того, как там будет восстановлен консенсус.

«Другим условием возвращения является восстановление хороших двусторонних отношений. Чтобы Сирия не являлась ареной для сведения счётов, необходимо выстраивать двусторонние отношения Сирии с каждой арабской страной», — отметил Асад.

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в знак протеста против разгона сирийскими властями демонстраций оппозиции.