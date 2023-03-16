Асад: возвращение в ЛАГ не является для Сирии самоцелью
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«Возвращение в ЛАГ не является для Сирии самоцелью. Зачем возвращаться лишь ради того, чтобы говорили, что ты вернулся?» — сказал он.
По его словам, Сирия вернётся в ЛАГ только после того, как там будет восстановлен консенсус.
«Другим условием возвращения является восстановление хороших двусторонних отношений. Чтобы Сирия не являлась ареной для сведения счётов, необходимо выстраивать двусторонние отношения Сирии с каждой арабской страной», — отметил Асад.
Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в знак протеста против разгона сирийскими властями демонстраций оппозиции.